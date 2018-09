(Tekst: Persbericht)

‘Come for the weed, stay for the hookers’, zoals de onofficiële slogan van Amsterdam luidt, heeft op toeristen een grotere aantrekkingskracht dan ooit. Het aantal buitenlandse bezoekers in de stad blijft groeien en de Wallen trekken inmiddels zo’n 2,5 miljoen bezoekers per jaar. Anders dan de massa’s toeristen in de Red Light District doen vermoeden, loopt de klandizie voor sekswerkers ernstig terug en kampen zij met flinke schulden.

Online cityguide ThingstodoinAmsterdam.com doet daarom een oproep: laat toeristen die de Wallen via een tour bezoeken een bedrag afdragen dat ten goede komt aan de financiële situatie van prostituees in de rosse buurt.

Groeiende behoefte aan diensten sekswerkers onder toeristen

De berichtgeving in Trouw rondom de toenemende leegstand van ramen was voor website ThingstodoinAmsterdam.com reden het online zoekgedrag van toeristen te analyseren.

‘Uit het aantal zoekopdrachten gerelateerd aan het Red Light District blijkt een stijgende behoefte te bestaan aan de diensten die worden aangeboden door sekswerkers op de Wallen’, aldus ThingstodoinAmsterdam.

De online marketeers hebben in hun onderzoek rekening gehouden met de achterliggende intentie van de zoekopdracht. Zo zouden zoektermen met ‘price’ duiden op een andere behoefte dan het simpelweg bekijken van deze toeristische attractie. ‘Meer dan 12.000 zoekopdrachten per maand wijzen op de directe wens van toeristen om gebruik te willen maken van sekswerkers in de Red Light District.’ meldt ThingstodoinAmsterdam.

Kijken-kijken-niet-kopen

Ondanks de toename in het online zoekvolume naar de kosten voor een prostituee onder toeristen, loopt de daadwerkelijke klandizie op de Wallen juist terug. Er is een tendens zichtbaar waarbij de online vraag naar tours in verhouding sterker toeneemt dan zoektermen die duiden op de behoefte aan een sekswerker.

Grote groepen glurende toeristen, vaak gewapend met camera’s op hun smartphone, zorgen ervoor dat de ramen langs de grachten niet langer geliefd zijn onder de prostituees, meldt PROUD, de belangenvereniging van sekswerkers. PROUD ondersteunt de dames op de Wallen, geeft ze (financieel) advies en komt op voor de belangen van sekswerkers. ‘Anoniem een dame bezoeken zit er niet meer in met de grote hoeveelheid nieuwsgierige toeristen en dat is mogelijk een obstakel voor welwillende klanten’, aldus PROUD.

Verplichte bijdrage voor toeristen die tour boeken

De stijging in interesse voor georganiseerde tours in het gebied, draagt bij aan de financiële druk onder de dames van lichte zeden. Sinds begin dit jaar is het online zoekgedrag naar tours meer dan verdrievoudigd.

ThingstodoinAmsterdam stelt dat de Gemeente Amsterdam er goed aan zou doen paal en perk te stellen aan het aantal tours dat dagelijks georganiseerd wordt. ‘De gemeente heeft zich tot nog toe beperkt tot het verplicht stellen van een vergunning voor gidsen die tours begeleiden. Allen dit jaar al zijn er maar liefst 1.500 vergunningen afgegeven.’ zo laat ThingstodoinAmsterdam weten.

Naast een beperking van de hoeveelheid georganiseerde tours, pleit de website er voor per deelnemer een verplichte bijdrage in te voeren om de sekswerkers te compenseren. Deze bijdrage moet worden gestort in een fonds die de financiële druk op sekswerkers verlicht en zou gebruikt kunnen worden om de hoge raamhuur te kunnen bekostigen.