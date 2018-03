(tekst: college b en w)

De fractie van LIJST058 heeft vragen aan het college gesteld over schadevergoeding aan burgers bij gladheid. Er is de laatste jaren geen enkele schadeclaim toegekend, momenteel zijn er twee claims in behandeling. Weggebruikers hebben zelf een verantwoordelijkheid om rekening te houden met de omstandigheden. Via de (social) media wordt er veelvuldig en tijdig gewaarschuwd voor gladheid. De zorg voor de bestrijding van gladheid is voor de gemeente een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Van een wegbeheerder kan en mag daarom niet worden verwacht dat alle wegen altijd in perfecte staat verkeren.