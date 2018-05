(tekst: persbericht)

Eerste Friese geveltuinactie: Gevelgroen is het nieuwe grijs!

Hoekstersingel, Nieuweburen en Oldegalileën gaan voor groen.

LEEUWARDEN – Onder het motto: ‘’Gevelgroen is het nieuwe grijs’’ vindt er op vrijdag 1 juni om 13.30 uur een feestelijke aftrap plaats van de eerste Friese geveltuinactie bij café Blauwhuis aan de Hoekstersingel 1 te Leeuwarden. Tijdens deze middag worden er 15 geveltuinen vol geplant met allerlei bij- en vlinderlokkende bloemen en planten.

‘’We hopen hiermee meer bewoners te inspireren om een geveltuin te nemen’’, aldus Sjoerd Jelle Wiersma van wijkorganisatie De Groene Apotheek. De geveltuinactie start om 13.30 uur met een kop koffie, thee en een stuk gebak bij café Blauwhuis. Om 14.00 uur zal wethouder Herwil van Gelder de eerste bloemen planten. Hierna zullen bewoners de andere geveltuinen vol planten met bij- en vlinderlokkende bloemen en planten, onder andere lavendel, salie en lupines. Kinderen kunnen magneetvissen in de gracht van de Hoekstersingel. Dit is een leuke methode om allerlei zwerfvuil uit de gracht te verwijderen. Ook is er een springkussen en kunnen ze hun gezicht laten schminken. Om 16.30 uur is er een eindborrel bij café Blauwhuis, waar de band Driuwhout sfeer zal maken.

De geveltuinen zijn aangelegd door de Buitendienst op verzoek van bewoners. Alle inwoners van de gemeente Leeuwarden kunnen een geveltuin aanvragen. De aanvraag kan online worden ingevuld op www.leeuwarden.nl/nl/groen.

De geveltuinactie maakt onderdeel uit van Operatie Steenbreek Leeuwarden. ‘’In het kader van Operatie Steenbreek vinden er meerdere acties per jaar plaats, om bewoners bewust te maken van de negatieve gevolgen van verstening in de stad. Effecten hiervan zijn wateroverlast, afname van biodiversiteit en hittestress. Daarnaast heeft een groenere omgeving een positief effect op het welzijn van bewoners’’, aldus Sophie Bruinenberg van de Friese Milieu Federatie.

De geveltuinactie wordt georganiseerd door De Groene Apotheek, in samenwerking met de Friese Milieu Federatie, Wijkpanel Binnenstad, Van Hall Larenstein, de Stadswerf en Gemeente Leeuwarden.