Zuurkool is rot, bier is rot, miso is rot, kimchi is rot, augurken zijn rot, wijn is eigenlijk ook rot, al wil ik daar niet te lang over nadenken. Cider is rot, yoghurt is rot, gedroogde worst is rot, karnemelk is rot, zuurdesem is rot, maar het boek ‘Over Rot’ is erg leuk. Het staat vol over de fermentatie, tussen haakjes rottings- of gistingsproces, van voedsel en dranken. Als je zelf nog een keer zuurkool wilt maken, wijn, yoghurt of dry-aged meat, kun je met dit boek uit de voeten. Ook al waarschuwt de auteur dat er altijd iets mis kan gaan en je dan de extra dag op het toilet of je dood als een vent moet incasseren. Vandaag toch maar een recept met kant-en-klare zuurkool. Ik kan de lezers van deze rubriek nog niet missen.

Benodigdheden:

50 gram boter

1 ui, in ringen gesneden

1 theelepel gekneusde jeneverbessen

1 halve theelepel karwijzaadjes

4 speklapjes, in blokjes

1 eetlepel bruine suiker

500 gram zuurkool

500 gram geraspte witte kool

6 gehakte tomaten

5 deciliter kippenbouillon

6 gedroogde paddenstoelen

2 gedroogde worsten

1 appel

Bereidingswijze:

Fruit de ui in de boter. Voeg het karwijzaad, de jeneverbessen, de speklapblokjes en de bruine suiker toe. Draai het vuur hoog en schep het vlees om zodat de blokjes aan alle kanten bruin worden. Knijp het vocht uit de zuurkool en doe deze samen met de geraspte witte kool en de tomaten in de pan. laat alles een half uurtje stoven. Week de paddenstoelen in warm water. Snijd ze in stukjes als ze zacht zijn. Giet het weekwater bij de zuurkool. Schep de gesneden paddenstoelen, de plakjes worst en de geraspte appel door de zuurkool en laat alles nog een uurtje stoven.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma