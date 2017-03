Wethouders en gedeputeerden kunnen straks mogelijk langer buiten de gemeente of provincie wonen waarin zijn werken. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil die versoepeling mogelijk maken. In Leeuwarden was er in de afgelopen tijd gedoe over de vestiging van wethouder Andries Ekhart (PvdA). Het kostte de Leeuwarder wethouder moeite om zijn woning in Sneek te verkopen. De uitzonderingsregeling om Ekhart tegemoet te komen is enkele malen verlengd.

Die procedure is niet in gang gezet rond wethouder Henk Deinum. Ook rond de verblijfplaats van wethouder Henk Deinum (PvdA) zijn regelmatig opmerkingen geplaatst. Deinum verblijft dagelijks in Raard (gemeente Littenseradiel) maar houdt in de Vredeman de Vriesstraat in Leeuwarden een postadres aan. Volgens hoofdbewoner Koos van der Sloot woont Deinum hier. Dergelijk gesjoemel met de regels is in het vervolg als het aan Plasterk ligt niet meer nodig.

Gemeenten mogen straks als het aan Plasterk ligt van uitzonderingen beleid maken.