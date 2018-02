(tekst: persbericht van NVM)

Geruststellend rapport over gevolgen stijgende rente op de koopwoningmarkt

De Nederlandse koopwoningmarkt kan de komende jaren een stijging van de hypotheekrente, mede door de te verwachten inkomstontwikkeling, goed opvangen. Dat is de geruststellende conclusie in het rapport ‘Effecten mogelijke rentestijging in de koopsector’ dat de Amsterdam School of Real Estate vandaag presenteert.

De hypotheekrente wordt als één van de grote aanjagers van de koopwoningmarkt in de laatste jaren beschouwd. De vraag, die deskundigen in de woningmarkt bezighoudt, is wat de gevolgen van een plotselinge stijging van de hypotheekmarktrente voor de woningmarkt zouden kunnen zijn. De snel gestegen kapitaalmarktrente van de afgelopen weken maakt een antwoord nog urgenter. Het rapport van de Amsterdam School of Real Estate geeft nu antwoord op deze vraag.

“Een alleszins geruststellend rapport”, zegt Jaarsma, voorzitter van de NVM na bestudering van het rapport. “De angst dat de koopwoningmarkt op slot zou gaan, mocht de rente gaan stijgen, blijkt op basis van dit rapport ongegrond. Conijn en consorten hebben vanuit verschillende scenario’s gekeken naar de mogelijke gevolgen. Als daar dan per saldo uitkomt, dat de koopwoningmarkt een rentestijging goed kan opvangen, is dat goed en geruststellend nieuws.”

Het rapport van de Amsterdam School of Real Estate is te vinden op www.vastgoedbibliotheek.nl: zoeken via auteurs of titel van het onderzoek.