(tekst: persbericht)

Zondag 21 januari LEEUWARDERS IN GESPREK

Regelmatig worden er in het HCL spraakmakende gasten geïnterviewd over onder meer hun band met Leeuwarden en onderwerpen uit het (recente) Leeuwarder verleden. Dit keer is Gert van Meegdenburg te gast. Van Meegdenburg leidde ongeveer 35 jaar lang de brandweer hier te plaatse tot zijn afscheid in 2003 als commandant regionale brandweer Fryslân. Ook was hij 15 jaar voorzitter van de Stichting Sinterklaasintocht Leeuwarden. Van Meegdenburg woont inmiddels een halve eeuw in Leeuwarden. Tijdens het gesprek zullen veel foto’s worden vertoond van branden in Leeuwarden.

Plaats: Historisch Centrum Leeuwarden / HCL (Groeneweg 1). Aanvang: 14.00 uur. Organisatie: HCL. Toegang: gratis. Reserveren niet mogelijk (kom op tijd, want vol is vol).