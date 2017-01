(tekst: statenfractie GrienLinks)

“Nei fjirtjin jier fraksjemeiwurker foar GrienLinks west te hawwen, wurdt it foar my tiid wat oars te dwaan. Ik sil wer oan de stúdzje – kultuerwittenskippen oan de Open Universiteit – en pak in âlde útdaging opnij op: it skriuwen fan in biografy oer de Fryske dichter, skriuwer en psychoanalitikus dr. Lieuwe Hornstra (1908-1990). Ik bliuw – lykas de ôfrûne jierren – ek sjoernalist by ActiefMedia yn Burgum en dosint Frysk foar de Afûk. It wurdt tiid foar wat oars. As’t foar de fjirde kear in Wetterhúshâldingsplan bestudearje moast en foar de 24e kear in provinsjale begrutting, wurdt de kâns op bedriuwsblinens te grut.”

Fractievoorzitter Retze van der Honing spreekt van een stoer besluit. “Soms is het tijd de bakens te verzetten. De kunst is om dat op het juiste moment te doen. Als je 24 provinciale begrotingen behandeld hebt, kan ik me voorstellen dat de uitdaging er wat af gaat en dat het tijd is nieuwe dingen te doen. Gerrit durft die stap te nemen. Het zal wel even wennen worden. Want zolang ik GrienLinks heb meegemaakt, was Gerrit daar ook bij”. Namens de fractie en allen die daar bij betrokken zijn wenst hij Gerrit alle goeds toe voor de toekomst en veel plezier bij het schrijven van zijn boek en de studie.