Over een aantal jaren kopen we onze dagelijkse boodschappen voor 80% on-line las ik in de krant. We gaan alleen nog af en toe in het weekend zelf boodschappen doen op een boerenmarkt. Daar kopen we dan super verse en in de buurt gekweekte producten. Ik zal blij zijn als het zover is. Gewoon in mijn eentje boodschappen doen achter mijn laptopschermpje of met mijn telefoon. Niet meer door een drukke supermarkt hoeven sjouwen. Niet meer vriendelijk doen tegen aardige kassières. Geen kennissen meer tegen het lijf lopen die je moet groeten. Gewoon niet sociaal hoeven te zijn. En dat ik dan vandaag bietjes eet, deel ik wel met mijn 4783 vrienden op Facebook.

Benodigdheden:

1 kilo bietjes

50 gram boter

0.5 deciliter olijfolie

Zout en peper

0.5 deciliter balsamicoazijn

1 deciliter room

150 gram Turkse yoghurt

3 tenen knoflook uit de knijper

2 eetlepels kleingesneden bieslook

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de bietjes en snijd ze in partjes. Smelt de boter met de olijfolie. Bak hierin kort de partjes biet. Bestrooi de biet met peper en zout en giet de balsamicoazijn er bij. Schep alles in een ovenschaal en rooster de bietenpartjes tot ze zacht zijn. Klop de room half stijf. Roer de yoghurt, de knoflook en de bieslook er door. Breng de saus verder op smaak met peper en zout. Serveer de saus apart bij de bietjes.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma