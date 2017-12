Tweedeling zal er op de wereld altijd blijven. Zeker bij de wereld van de prei. Er is geen enkele groente die zo doormidden gedeeld wordt als een prei. Slechts zelden wordt een prei in zijn geheel gegeten. Talloos zijn de recepturen voor het wit van de prei en slechts hoogstzelden vind je iets om alleen het gekleurde gedeelte van de prei te gebruiken.

Meestal verdwijnt het groene gedeelte van de prei voor een groot gedeelte in de bouillon of bij minder culinair onderlegde koks in de vuilnisbak. Ook vandaag delen wij de prei in 2 stukken. Maar dan in de lengte. Als er dan toch gedeeld moet worden maken wij geen onderscheid tussen blank en gekleurd.

Benodigdheden:

2 grote preien

1 eetlepel olijfolie

20 gram boter

sap van 1 halve citroen

60 gram panko

3 eetlepels gehakte peterselie

3 eetlepels geraspte Parmezaanse kaas

zout en peper

Bereidingswijze:

Snijd het kontje en het uiterste groen van de preien. Was de preien en snijd ze in de lengte door. Smelt de boter samen met de olijfolie in een grote koekenpan. Leg de preien met de gesneden kant naar beneden er in. Bak ze 5 minuten. Draai de preien om. Bestrooi ze met peper en zout. Draai het vuur laag en doe een deksel op de pan. Smoor de preien nog ongeveer 20 minuten. Draai het vuur uit en sprenkel het citroensap over de preien. Vermeng in een kom de panko met de gehakte peterselie en de geraspte Parmezaanse kaas. Rooster dit mengsel bruin in een droge koekenpan en strooi het daarna over de prei.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma