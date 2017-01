Hebben wij al een ‘preppakket’ in huis vroeg mijn vrouw. Verheugd keek ik haar aan, maar ik had het verkeerd verstaan, ze bedoelde niet een pretpakket. Een preppakket, prep, komt van het Engelse ‘prepare’, heb je nodig om voorbereid te zijn op rampen, zoals een dagje ijzel bijvoorbeeld. Zo’n pakket bestaat uit houdbaar voedsel, gedroogde peulvruchten en gedroogde pasta bijvoorbeeld. Natuurlijk ook een paar pakken mineraalwater om de boel in te koken. Vooropgesteld dat je een mobiel fornuisje hebt op gas of zonne-energie. Maar het belangrijkste onderdeel in je preppakket zijn zakjes groentezaad, zodat je een mini-moestuin aan kunt leggen. Dan krijg je in ieder geval nog wat vitamines binnen. Het alternatief voor al deze zaken zijn houdbare kant-en-klaar maaltijden. Maar in dat geval duurt zo’n ramp mij snel veel te lang.

Benodigdheden:

1 kropje groene eikenbladsla

2 doosjes rucola cress

8 kleine bloemtortilla’s

300 gram crème fraîche

zout, peper en suiker

2 eetlepels mierikswortelsaus

250 gram gerookte zalm, in plakken

Bereidingswijze:

Vermeng in een kom de crème fraîche met de mierikswortelsaus. Breng het mengsel op smaak met peper, zout en een mespuntje suiker. Was en droog de eikenbladsla. Trek de blaadjes los van de krop. Knip de rucola cress los van de steeltjes. Bestrijk de bloemtortilla’s met de helft van het crème fraîchemengsel. Leg er blaadjes eikenbladsla op. Verdeel hierover de plakken gerookte zalm. Bestrijk de zalm met de rest van de crème fraîche. Strooi hierover de rucola cress. . Rol de tortilla’s nu stevig op. Steek ze eventueel vast met cocktailprikkers. Maak de wraps niet te ver van te voren. Dan worden ze sompig.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma