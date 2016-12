(tekst: persbericht)

Zondag 15 januari LEEUWARDERS IN GESPREK MET GERBRAND BAKKER

Regelmatig worden er in het HCL spraakmakende gasten geïnterviewd over o.a. hun band met Leeuwarden en onderwerpen uit het (recente) Leeuwarder verleden. Ook het publiek mag mee praten tijdens deze middagsalon. Dit keer is Gerbrand Bakker (Wieringerwaard, 1962) te gast.

Bakker studeerde cultureel werk aan de A.A.F. en Nederlandse taal- en letterkunde aan de UvA. Sinds 2007 is hij vaste columnist bij De Groene Amsterdammer en sinds 2013 bij Trouw. Bakker is een van de bekendste en meest vertaalde hedendaagse Nederlandse auteurs. Een aantal van zijn romans viel in de prijzen. In 2016 verscheen Jasper en zijn knecht, waarin hij ook terugkijkt op zijn (niet al te gelukkige) tijd in Leeuwarden begin jaren 80. Bakker woonde jarenlang in een -inmiddels afgebroken- flat in De Meenthe. Hij verkeerde ’s avonds vaak in studentensociëteit Wolwêze aan de Bagijnestraat.

Gespreksleider is Asing Walthaus. Plaats: Historisch Centrum Leeuwarden / HCL (Groeneweg 1). Aanvang: 14.00 uur. Organisatie: HCL i.s.m. de Arbeiderspers. Toegang: gratis.