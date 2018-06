(Tekst: Persbericht)

Leeuwarden – Gerard van der Veer is de nieuwe voorzitter van het Friese liedjesfestival Liet. Hij neemt de voorzittershamer van de Stichting Liet ’91 over van Yvonne Bleize. De stichting organiseert jaarlijks het Friese songfestival Liet en tweejaarlijks de internationale variant hierop waaraan deelnemers uit Europese regio’s met een minderheidstaal kunnen meedoen. Recentelijk hebben beide festivals plaatsgevonden in Leeuwarden.

Het Friese Liet bestaat sinds 1991 en heeft vanaf de eerste editie bijna 300 nieuwe Friese nummers voortgebracht. Onder voorzitterschap van Yvonne Bleize zijn er 10 Friese en 6 internationale festivals georganiseerd. “Liet heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt”, aldus Bleize. Gerard van der Veer pakt de voor hem nieuwe functie enthousiast op: “Der stiet in stevich bestjoer en it konsept fan Liet fyn ik tige oansprekkend. Ik wol dan ek mei in soad ynset myn bydrage leverje oan de fierdere ûntwikkeling fan beide festivals.’’ Van der Veer is documentairemaker en gaf de afgelopen vier jaar artistieke leiding aan het iepenloftspul van Snakkerburen.

Onder aanvoering van Bleize is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan talentontwikkeling. Voorafgaand aan het festival krijgen deelnemers de gelegenheid om onder begeleiding van professionals (dichters, singer-songwriters, muzikanten) hun nummer te verbeteren. “We krijgen van de deelnemers terug dat die meerwaarde voor hen een extra reden is om mee te doen. Het uitdagen van singer-songwriters/muzikanten om in hun eigen moedertaal nummers te schrijven lijkt ook gemakkelijker te worden en dat belooft wat voor de toekomst van het Friese lied.”

Alhoewel de competitie een belangrijk onderdeel van de finale is gebleven, is de stichting vooral blij met de verscheidenheid aan muziekstijlen en de diversiteit aan muzikanten. Naast het regionale festival Liet wordt sinds 2002 Liet International georganiseerd. Dit tweejaarlijkse festival vindt telkens in een andere Europese regio plaats. In 2018 werd Liet International voor de tweede keer in Friesland

georganiseerd. Wanneer zich interessante host-regio’s voordoen kan het festival de komende jaren weer in het buitenland worden georganiseerd, maar Friesland blijft de thuishaven.