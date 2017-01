(tekst: persbericht)

Geologieweekend in teken van mineralen

De GEA-Kring Friesland en het Natuurmuseum Fryslân organiseren ieder jaar een geologisch weekend waarin de leden van de club hun mooiste vondsten laten zien. Dit jaar vindt het weekend plaats op zaterdag 21 en zondag 22 januari 2017. Het atrium zal deze dagen vol liggen met fonkelende en schitterende stenen. Het onderwerp van dit jaar is namelijk: Mineralen.

Tijdens het weekend zijn er bijzondere mineralen te zien zoals edelstenen en ertsen. Een edelsteenkundige laat het verschil zien tussen echt en namaak. Een bijzonder soort erts is pyriet. Dit ijzererts glimt net zo mooi als goud en wordt daar dan ook wel eens voor aangezien. De bijnaam van pyriet is ‘fools-gold’. Tijdens het geologisch weekend gaan kinderen als een echte goudzoeker zelf ‘gold pannen’. Ze krijgen daarvoor een schep zand en wassen met een goudpan de brokjes uit het sediment.

Een ander bijzonder soort mineralen zijn de fluorescerende stenen. Speciaal voor dit weekend is er een ‘dark room’ gemaakt waar bezoekers onder ultraviolet licht ontdekken dat de meest onooglijke stenen fraai gekleurde mineralen kunnen bevatten.

Naast uitleg over geologie en mineralogie, zijn er filmpjes te zien over het zelf zoeken naar mineralen. Ook zijn er presentaties rond de vraag: Waar kan ik mineralen vinden? Hebt u zelf iets gevonden, neem het dan mee dit weekend. Deskundigen kunnen u vertellen wat het precies is. Belangrijk is wel dat u de vindplaats weet. Dat geldt ook voor zwerfstenen, hier zitten soms prachtige kristallen in. Hebt u zelf nog zwerfstenen en bent u nieuwsgierig naar de inhoud dan kunt u ze laten doorzagen: de maximale doorsnede is veertien centimeter. Er zijn tijdens het weekend ook mineralen te koop.

Dit weekend is niet alleen interessant voor volwassenen, ook voor kinderen is er veel te zien en te doen. Naast het gold pannen en een bezoek aan de dark room, kunnen ze mineralen en fossielen uit gips hakken. Ze gaan papieren kristallen in elkaar knutselen en een kristal nabouwen met stokjes en… tumtum! Ook is er een grabbelton en een draaiend rad met allerlei leuke cadeautjes.

GEA-leden nemen niet alleen hun mooiste mineralen mee, maar laten ook bijzondere vondsten zien op het gebied van zwerfstenen, zand en fossielen. Kristal Groningen en GEA Drenthe zijn aanwezig, net als mineralenmusea en mineralenverzamelaars. Uiteraard is er ook informatie te krijgen over het doel en de activiteiten van de GEA-Kring Friesland.

Het geologisch weekend vindt plaats op 21 en 22 januari 2017 in het Natuurmuseum Fryslân. Er geldt een verlaagde entreeprijs van € 3,- p.p. Voor bepaalde activiteiten zoals het gold pannen en gips hakken wordt een kleine vergoeding gevraagd.