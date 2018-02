(tekst: persbericht van Hendrik Beerda Brand Consultancy)

Niet een topsporter of volkszanger, maar de 71-jarige komiek André van Duin is de populairste Nederlander. Zelfs sportheld Max Verstappen kan niet tippen aan het ijzersterke imago van André van Duin. Dit blijkt uit de zevende editie van het tweejaarlijkse Cultuursector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 3.450 volwassen Nederlanders. Chantal Janzen en Guus Meeuwis nemen de tweede en derde positie in op de ranglijst van meest gewaardeerde cultuurmakers.

‘Waarschijnlijk onbewust volgt André van Duin perfect de regels van het bouwen van een sterk merk. Hij weet zich continu te vernieuwen en blijft zijn brede achterban verrassen’, aldus merkadviseur Hendrik Beerda. ’Naast zijn succesvolle tv-optredens in Heel Holland Bakt en De Wereld Draait Door verraste hij de Nederlandse tv-kijker afgelopen jaar met zijn serieuzere rol in de serie Het geheim van Hendrik Groen. Ondanks de dalende kijkcijfers is televisie voor topmerken nog steeds hét medium om bij het brede publiek een sterk imago te kweken. De populariteitsgroei van Chantal Janzen heeft zij vooral te danken aan haar televisieshows.’

Top-10 van cultuurmakers met de sterkste reputatie in 2018 (+ positie in 2016), gerangschikt naar merkkracht (= gemiddelde van bekendheid, waardering en binding)

-(1) André van Duin

-(8) Chantal Janzen

-(2) Guus Meeuwis

-(7) André Rieu

-(4) Marco Borsato

-(5) Ilse DeLange

-(14) Carice van Houten

-(19) Jochem Myjer

-(12) Jeroen Krabbé

-(15) Armin van Buuren

Andere opvallende conclusies uit het onderzoek:

-Dj’s Martin Garrix en Hardwell stijgen hardst; Paul van Vliet en Claudia de Breij dalen meest

-Actrice Angela Schijf is de nieuwkomer met het sterkste imago

-Artiesten met een nationale reputatie zijn gemiddeld 50 jaar; 21-jarige Maan is het jongst

-1 op 3 cultuurmakers met een nationale uitstraling is cabaretier

-Gemiddelde Nederlander kan geen enkele levende, Nederlandse kunstenaar opnoemen

In 2018 prijken dezelfde dj’s en musici op de ranglijst van populairste cultuurprofessionals als in 2016. Enige verschil is dat Martin Garrix, na twee keer uitgeroepen te zijn als beste dj ter wereld, een plaatsje is geklommen ten koste van collega-dj Hardwell. De populariteit van Martin Garrix en Hardwell steeg in de afgelopen twee jaar het meest van alle artiesten. De grootste dalers waren Paul van Vliet, die vorig najaar het einde van zijn carrière aankondigde, en cabaretière Claudia de Breij.

Musici en dj’s met een nationale reputatie in 2018 (+ positie in 2016)

-(1) André Rieu

-(2) Armin van Buuren

-(3) Tiësto

-(4) Wibi Soerjadi

-(5) Jaap van Zweden

-(6) Afrojack

-(8) Martin Garrix

-(7) Hardwell

In de afgelopen twee jaar is het zeven artiesten gelukt om als nieuwkomer tot de nationale top door te dringen. Angela Schijf heeft van hen het sterkste imago. Slechts zes andere acteurs en actrices zijn nu populairder dan Schijf. Andere sterke nieuwkomers zijn Thomas Acda (dankzij zijn succesvolle optreden in de musical Fiddler on the Roof), zanger André Hazes Jr. en Waylon (die Nederland vertegenwoordigt tijdens het komende Eurovisiesongfestival).

Acteurs en regisseurs (m/v) met een nationale reputatie in 2018 (+ positie in 2016)

-(2) Chantal Janzen

-(4) Carice van Houten

-(3) Jeroen Krabbé

-(5) Katja Schuurman

-(6) Monique van de Ven

-(9) Paul Verhoeven

-(-) Angela Schijf

-(7) Rutger Hauer

-(8) Huub Stapel

-(-) Thomas Acda

-(12) Famke Janssen

-(11) Barry Atsma

-(13) Thom Hoffman

-(-) Tygo Gernandt

-(16) Michiel Huisman

De 60 artiesten die een nationale merkstatus hebben, zijn gemiddeld 50 jaar oud. ‘Ook bij artiesten zie je dat het jaren duurt om een sterk merk op te bouwen’, verklaart merkadviseur Beerda. ‘De enige twintigers in de cultuurtop zijn de 22-jarige zangeres Maan en André Hazes Jr. die 24 jaar is. Paul van Vliet is de enige tachtiger onder de topartiesten.’

Zangers (m/v) met een nationale reputatie in 2018 (+ positie in 2016)

-(1) Guus Meeuwis

-(2) Marco Borsato

-(3) Ilse DeLange

-(5) Anouk

-(7) Frans Bauer

-(4) Nick & Simon

-(6) Ali B

-(8) Jan Smit

-(9) Gerard Joling

-(11) Miss Montreal

-(-) André Hazes Jr.

-(13) René Froger

-(10) Trijntje Oosterhuis

-(-) Waylon

-(-) Maan

Opvallend veel cabaretiers en komieken staan in de nationale cultuurtop. Bij het vorige onderzoek van 2016 waren dit er overigens nog 24. In de tussentijd is de populariteit van Ronald Goedemondt, Hans Sibbel, Sara Kroos en Jan Jaap van der Wal dusdanig geslonken dat zij uit het zicht zijn van de gemiddelde Nederlander.

Cabaretiers en komieken met een nationale reputatie in 2018 (+ positie in 2016)

-(1) André van Duin

-(5) Jochem Myjer

-(3) Youp van ’t Hek

-(2) Herman Finkers

-(10) Najib Amhali

-(7) Tineke Schouten

-(4) Herman van Veen

-(9) Karin Bloemen

-(11) Brigitte Kaandorp

-(8) Claudia de Breij

-(16) Guido Weijers

-(13) Hans Teeuwen

-(15) Theo Maassen

-(18) Bert Visscher

-(12) Freek de Jonge

-(14) Paul van Vliet

-(21) Jandino Asporaat

-(19) Dolf Jansen

-(20) Javier Guzman

-(-) Harrie Jekkers

Opvallende afwezigen in de ranglijst van beroemdste, Nederlandse cultuurmakers zijn de beeldende kunstenaars. Sinds de start van het onderzoek in 2006 hebben slechts drie kunstenaars een nationale reputatie behaald: fotograaf Anton Corbijn (in 2008, 2012 en 2016), kunstschilder Ans Markus (2010) en fotograaf Erwin Olaf (2012). Het aantal ontwerpers met nationale uitstraling was niet eerder zo beperkt. Alleen interieurontwerper Jan des Bouvrie en mode-iconen Viktor & Rolf staan in de nationale top. In 2010 hadden nog zeven ontwerpers en ontwerpduo’s een landelijke toppositie.

Kunstenaars en ontwerpers met een nationale reputatie in 2018 (+ positie in 2016)

-(1) Jan des Bouvrie

-(3) Viktor & Rolf

Onderzoek onder 3.450 respondenten

Voor het onderzoek zijn 3.450 respondenten in twee fasen ondervraagd. Eerst is de spontane bekendheid van alle cultuurprofessionals onderzocht. Daarna is voor de 60 bekendste professionals in detail navraag gedaan naar hun geholpen bekendheid, waardering, binding, merkpersoonlijkheid, merkprestatie, bezoek/aankoop(intentie) en groeipotentie. Elk merk is op 40 factoren onderzocht.

Bijlage 1: Ranglijst van alle Nederlandse cultuurmakers met een nationale reputatie in 2018 (+ positie in 2016), gerangschikt naar merkkracht (= gemiddelde van bekendheid, waardering en binding)

-(1) André van Duin

-(8) Chantal Janzen

-(2) Guus Meeuwis

-(7) André Rieu

-(4) Marco Borsato

-(5) Ilse DeLange

-(14) Carice van Houten

-(19) Jochem Myjer

-(12) Jeroen Krabbé

-(15) Armin van Buuren

-(22) Katja Schuurman

-(10) Anouk

-(27) Monique van de Ven

-(11) Youp van ’t Hek

-(6) Herman Finkers

-(35) Paul Verhoeven

-(17) Frans Bauer

-(-) Angela Schijf

-(9) Nick & Simon

-(30) Rutger Hauer

-(25) Najib Amhali

-(16) Ali B

-(18) Jan Smit

-(21) Tineke Schouten

-(41) Jan des Bouvrie

-(31) Huub Stapel

-(28) Gerard Joling

-(13) Herman van Veen

-(33) Tiësto

-(-) Thomas Acda

-(24) Karin Bloemen

-(32) Miss Montreal

-(-) André Hazes Jr.

-(26) Brigitte Kaandorp

-(36) René Froger

-(29) Trijntje Oosterhuis

-(50) Famke Janssen

-(49) Barry Atsma

-(23) Claudia de Breij

-(-) Waylon

-(46) Guido Weijers

-(51) Thom Hoffman

-(39) Hans Teeuwen

-(43) Wibi Soerjadi

-(42) Theo Maassen

-(52) Bert Visscher

-(-) Tygo Gernandt

-(38) Freek de Jonge

-(53) Jaap van Zweden

-(54) Afrojack

-(-) Maan

-(58) Viktor & Rolf

-(40) Paul van Vliet

-(61) Jandino Asporaat

-(55) Dolf Jansen

-(66) Martin Garrix

-(63) Hardwell

-(64) Michiel Huisman

-(56) Javier Guzman

-(-) Harrie Jekkers

Bijlage 2: Details over het Cultuursector Merkenonderzoek 2018

-Het Cultuursector Merkenonderzoek meet sinds 2006 de kracht en reputatie van alle Nederlandse cultuurprofessionals en cultuurorganisaties. Het nationale cultuuronderzoek onder volwassenen vindt tweejaarlijks plaats in de even jaren. Het provinciale verdiepingsonderzoek en het nationale onderzoek onder jongeren gebeurt in de oneven jaren.

-Het onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd en heeft dus geen opdrachtgever of andere belanghebbende.

-Het onderliggende onderzoeksmodel BrandAlchemy™ is met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld.

-Met het onderzoeksmodel BrandAlchemy™ wordt ook merkenonderzoek uitgevoerd in de boeken-, dagattractie-, evenementen-, goededoelen-, overheids-, retail-, sponsor-, sport- en ziekenhuissector en voor steden, streken en provincies.

-Sinds 2006 zijn met het onderzoeksmodel 3.000 merken gemeten en hebben 500.000 respondenten aan de onderzoeken deelgenomen.

-Het Cultuursector Merkenonderzoek 2018 is uitgevoerd door een professioneel onderzoeksbureau dat bijvoorbeeld ook verantwoordelijk is voor de marktonderzoeken van NOS, Rabobank en Albert Heijn.

-De vragenlijst is online voorgelegd aan een representatieve steekproef van 3.450 volwassen Nederlanders die lid zijn van een online panel. Er zijn voldoende respondenten ondervraagd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de onderzochte cultuurmerken.

-De respondenten zijn in twee fasen ondervraagd. Eerst is de spontane bekendheid van alle cultuurprofessionals onderzocht. Daarna is voor de 60 bekendste professionals in detail navraag gedaan naar hun geholpen bekendheid, waardering, binding, merkpersoonlijkheid, merkprestatie, bezoek/aankoop(intentie) en groeipotentie. Elk merk is op 40 factoren onderzocht.

-De theorie die ten grondslag ligt aan het merkenmodel BrandAlchemy™ is eenvoudig en breed geaccepteerd in de merkenliteratuur: een merk ontwikkelt zich in drie fasen (bekendheid, waardering en binding). Om deze drie fasen te kunnen doorlopen moet het merk een relevant onderscheidende positie innemen ten opzichte van de concurrentie, de merkpositionering. Deze merkpositionering wordt gerealiseerd met de ontwikkeling van merkpersoonlijkheid en merkprestatie.

beeld: Minne Velstra