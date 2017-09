(Tekst: CloudCustomer)

53 gemeenten die via WhatsApp burgers te woord staan moeten in de toekomst mogelijk overstappen naar een ander communicatiemiddel. In de voorwaarden van WhatsApp staat dat overheden het uitdrukkelijke verbod kennen om hun platform te gebruiken als hulpdienst.

WhatsApp probeerde eerder de gemeenten Den Haag en Delft tegen te houden om hun platform te gebruiken. Inmiddels wordt er juridisch onderzoek gedaan en overweegt Den Haag alternatieven die over dezelfde functionaliteiten beschikken.

WhatsApp verhoogt de klanttevredenheid

Uit onderzoek door eGem, ICT-leverancier voor overheden, onder de 53 “WhatsApp-gemeenten”, blijkt dat de overgrote meerderheid van 91 procent van die gemeenten positief is over de inzet van WhatsApp als contactkanaal. Een kanaal zoals WhatsApp vraagt om een snelle respons. Een belangrijke pijler voor de klanttevredenheid.

Bescherm de openbare veiligheid

Echter is het gebruik van WhatsApp als hulpdienst zeer onveilig. De gegevens die via WhatsApp worden gedeeld zijn geen eigendom van de gemeenten, maar van Facebook – moederbedrijf van WhatsApp. ‘Juist de overheid zou deze openbare veiligheid moeten beschermen’, aldus

Jan Kuipers. Kuipers is eigenaar van softwarebedrijf CloudCustomer. Hij strijdt sinds een jaar voor het belang van de burger in deze.

Een oplossing hoeft niet in de Verenigde Staten worden gezocht

WhatsApp wil in de toekomst geverifieerde accounts voor gemeenten en bedrijven gaan bieden. KLM beschikt sinds afgelopen dinsdag over een zakelijk account op WhatsApp. Zij nemen deel aan een test van WhatsApp. Het zal nog even duren voordat het zakelijk account ook beschikbaar is voor andere bedrijven en gemeenten. In tussentijd ontwikkelen zich binnen Nederland ook mogelijke alternatieven, zodat de Nederlandse burger er niet onder te lijden hoeft.