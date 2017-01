(tekst: Gemeentebelangen Leeuwarden)

Korte nieuwjaarsrede Gijs Jacobse

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Leeuwarden

Tijdens gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Leeuwarden en Gemeentebelangen Leeuwarderadeel 13 januari 2017

We staan aan het begin van een bijzonder jaar. Het jaar waarin er weer gemeenteraadsverkiezingen zijn. En dat zijn dit keer om meerdere redenen bijzondere verkiezingen. Niet alleen zijn het wederom herindelingsverkiezingen, maar ook zijn het de eerste verkiezingen na de tweede kamerverkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. En bestaat er dus het risico dat de gemeenteraadsverkiezingen misbruikt worden om als graadmeter te dienen voor de landelijke politiek.

Ook bijzondere verkiezingen, omdat partijen die zich tot heden vooral landelijk manifesteerden, aangegeven hebben waar mogelijk ook lokaal mee te willen gaan doen aan de verkiezingen.

Steeds meer treedt de landelijke politiek binnen in de lokale politiek. Versnippering en onbestuurbaarheid dreigt ook hier.

Er wordt wel eens gezegd dat de verschillen in de lokale politiek klein zijn. Dat zal wellicht zo zijn.

En als Gemeentebelangen zoeken we de uitersten in het politiek spectrum niet op, maar zijn we vaak op zoek naar het compromis dat op breed draagvlak in de gemeente kan rekenen.

Dat betekent niet dat er geen verschillen zijn; dat er niets te kiezen valt.

Nu door extra uitgaven van het rijk ook de gemeente meer geld krijgt, kiest de PvdA en haar partners direct weer voor meer extra uitgaven. Als Gemeentebelangen kiezen we er voor de begroting eerst op orde te maken, de boekhoudkundige trucjes er uit te halen. Kiezen we er voor om verliezen nu te nemen en niet door te schuiven naar de toekomst. En kiezen we er voor om vervolgens eerst lastenverhogingen die doorgevoerd zijn gedurende de crisisjaren weer terug te draaien. De extra verhoging van de OZB willen we terugdraaien; de extra verhoging van de parkeertarieven willen we terugdraaien en de extra verhogingen van tarieven zoals bij sport willen we eerst terugdraaien.

Waar je in tijden van crisis van de burgers extra bijdragen vraagt, moet je dat in betere tijden weer teruggeven, vinden wij.

Ook bij zorg, die nu ondergebracht is bij de gemeente, kiest Gemeentebelangen voor een eigen koers. Natuurlijk vinden ook wij dat je de zorg effectief en efficiënt moet uitvoeren. Maar de zorgbehoevende mens moet wel centraal blijven staan. Wij vinden dat het college niet op de stoel van de specialist moet gaan zitten. Wij vinden dat je een afweging moet maken tussen de pijn die een maatregel doet en het financieel effect dat het heeft.

En zo zijn er meer verschillen. Onze visie op transparant besturen, onze weerstand om Leeuwarden tot laboratorium te maken voor allerlei proeven en experimenten, onze visie op de opvang van asielzoekers en uitgeprocedeerde asielzoekers en onze visie op festivals in de open lucht. Er valt dus wel degelijk iets te kiezen straks in november.

Het is helaas een feit dat veel inwoners de lokale politiek niet of op enige afstand volgen. Ook de berichtgeving in de pers over wat we in de raad doen is vaak minimaal. Het is dus aan u als bestuur en leden en ons als fractie om de burger weer duidelijk te maken dat de gemeente er toe doet; waar wij als Gemeentebelangen voor staan en dat het belangrijk is dat men gaat stemmen.

Ook de nieuwe gemeente, waarin Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradeel deel van ut gaan maken heeft een sterke fractie van Gemeentebelangen nodig.

Laten we daar samen aan werken.