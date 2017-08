(tekst: Gijs Jacobse, fractievoorzitter Gemeentebelangen)

Uit de Leeuwarder Courant. Te Gast

In zijn artikel “cultuur te duur? Doe niet zo zuur” (LC 1 juli) verwijt LC journalist Rob Leemhuis politieke partijen die tegen de (extra) gelden voor CH2018 zijn, zoals Gemeentebelangen, selectieve verontwaardiging waar ze moeilijk doen over de (extra) uitgaven voor CH2018 maar wel de beurs trekken voor projecten als WTC/Cambuur en infrastructuur.

Niet alleen is dat feitelijk onjuist; Gemeentebelangen is ook kritisch over de “afkoopsom” Cambuur en is/was ook altijd kritisch bij Infrastructurele werken zoals het Europaplein, maar Leemhuis vergelijkt ook appels met peren. Een feestje geeft na afloop een mooie herinnering. Geld uitgeven aan een wasmachine zal tijdwinst en gemak opleveren en als men dat geld zou besteden aan zonnepanelen zou men dat op den duur (waarschijnlijk) terugverdienen. Je kunt uitgaven dus moeilijk met elkaar vergelijken.

CH2018 levert vooral een leuk jaar (economisch vooral voor de horeca en wellicht detailhandel) en daarna herinneringen op. Nog los van het feit dat het WTC/Cambuur project ons inziens ook ontwikkeld kan worden zonder dat de belastingbetaler al bij voorbaat de portemonnee flink moet trekken (risico’s hou je hier altijd), is het profijt van dat complex hopelijk vele jaren. Belangrijk verschil met CH2018 is ook dat bij CH de overheden het overgrote deel betalen en het bedrijfsleven relatief een klein beetje. Bij de ontwikkeling WTC/Cambuur betaalt het bedrijfsleven het overgrote deel en (mogelijk) de overheid een beetje.

Investeringen in infrastructuur moeten steeds op noodzaak, opbrengsten en kosten beoordeeld worden. Als Gemeentebelangen Leeuwarden waren we tegen de dure renovatie van het Europaplein omdat we wilden afwachten of het nog wel nodig zou zijn voor de verkeersdoorstroming als de rondweg en invalsweg gereed waren. We waren dus niet overtuigd van de economische effecten. Dat de aanleg van de A7 langs Heerenveen en Drachten is gegaan en niet langs Leeuwarden heeft echter grote economische effecten (gehad). We hadden waarschijnlijk graag een paar miljoen bijgedragen om de A7 langs Leeuwarden te laten lopen.

Ook het feit dat je op hetzelfde moment bezuinigt en nog verder moet bezuinigen op elementaire zaken voor mensen als zorg etc. speelt in de afwegingen ook een belangrijke rol. Je kunt geld (volgens ons) maar een keer uitgeven.

Politiek is keuzes maken. Dat doet Gemeentebelangen dan ook. Ik bestrijd dat dit met willekeur gebeurt.