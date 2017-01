(tekst: Gemeente Leeuwarden)

Gemeente Leeuwarden is op zoek naar mensen die belangstelling hebben om 15 maart 2017 voorzitter, plaatsvervangende voorzitter, stembureaulid of reserve-stembureaulid te zijn.

Wie zoeken wij voor de verkiezingsdag?

Enthousiaste mensen die op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder zijn

Minimaal mbo-niveau, stressbestendig, representatief en behulpzaam zijn

Kennis van verkiezingen is een pre, u krijgt vooraf een training

U spreekt vloeiend Nederlands

Als stembureauvoorzitter heeft u ook leidinggevende capaciteiten en cijfermatig inzicht, bent u besluitvaardig en in bezit van een mobiele telefoon en auto.

Wat doe je als stembureaulid?

U bent samen met collega’s op het stembureau verantwoordelijk voor een goed verloop van de stemming. U zorgt ervoor dat alle kiesgerechtigden hun stem uit kunnen brengen in het stembureau. Samen met uw collega’s ziet u er op toe dat alles op een eerlijke manier verloopt.

De samenstelling van het stembureau op de verkiezingsdag is verdeeld over 2 ploegen van 3 leden. De 1e ploeg heeft zitting van 07.00 uur tot 11.30 en van 18.30 tot het einde van de werkzaamheden. De 2e ploeg heeft zitting van 11:30 uur tot 18:30 uur en wordt om 21:00 uur weer verwacht op het stembureau voor de telling en de afronding van de verdere werkzaamheden van het stembureau.

Lunch en vergoeding

Voor een lunch wordt gezorgd. Als stembureaulid ontvangt u een vergoeding van € 120. Voor de (plaatsvervangend) voorzitter is dat € 140.

Aanmelden

Belangstelling? Meld u dan aan via onze website. Voorafgaand aan de verkiezingen van 15 maart krijgt u via e-learning uitleg over de taken op het stembureau. De e-learning wordt afgesloten met een toets. Nadat u bent geslaagd voor deze toets kunt u worden ingezet op een stembureau. In totaal zijn er nog zo’n 40 mensen nodig om de bezetting op de stembureaus compleet te maken. Daarnaast hebben we altijd behoefte aan reserveleden in het geval dat 1 van de leden niet ingezet kan worden.