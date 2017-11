De gemeente Leeuwarden wil geen pottenkijkers bij het welzijnscongres LPB dat morgen in Leeuwarden begint. Men praat liever onder ons over anderen.

De redactie van Liwwadders.nl is niet welkom bij de dansvoorstelling Dansen met Parkinson en het gesprek met sociale ondernemers. Deze bijeenkomsten zijn exclusief gereserveerd voor deelnemers aan het welzijnscongres die 550 euro voor een kaartje betaalden (vaak opgehoest door hun organisatie en/of gemeente). Dat vertelde Nadine van Brederode na overleg met de gemeente Leeuwarden. Liwwadders.nl is wel welkom op donderdag tijdens het plenaire gedeelte van het welzijnscongres. Of de redactie mag aanschuiven bij workshop De Draad Kwijt is nog onduidelijk.

(tekst: uitnodiging) http://lpb.nl/congres-2017/

Programma LPB Congres 2017

Het is zover. Het programma van het LPB congres 2017 in Leeuwarden is bekend. We hebben het programma compact gehouden.

Woensdag 15 november 2017

v.a. 14.00 uur Incheckmogelijkheid in Stadsschouwburg de Harmonie

v.a. 16.30 uur Kanselarij ‘open’ voor deelnemers

v.a. 18.30 uur Buffet (in de Kanselarij)

v.a. 19.45 uur Kleine excursies op externe locaties (keuze vrij, maar vol=vol)

– Dansvoorstelling ‘Dansen met Parkinson’ in Zalencomplex Schaaf

– Rondleiding door het voormalige huis van bewaring ‘de Blokhuispoort’.

– Documentaire ‘Look at me’ in het filmhuis ‘Slieker’

– Graffiti tour in en rond de binnenstad

– In gesprek met sociale ondernemers in de Kanselarij

21.30 – 22.30 uur Borrel

Donderdag 16 november 2017

v.a. 08.30 uur Incheckmogelijkheid in stadsschouwburg de Harmonie

09.15 uur Plenair programma onder leiding van dagvoorzitter Marijke Roskam. Met onder anderen:

– Mark Mieras – Floor Ziegler – Nynke Feenstra

12.00 – 13.30 uur Verplaatsen naar de workshoplocaties incl. lunch

13.30 – 17.00 uur Workshoprondes (extern op diverse bestemmingen). Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijk programma met locaties in de app.

– De draad kwijt? Locatie: wijkgebouw Heechterp Schieringen

– Geen woorden maar daden. Locatie: wijkgebouw Bilgaard

– Geen kunst aan. Locatie: Oude Ambachtsschool

– De inclusieve wijk. Locatie: ‘de werkplaats’ in Oud-Oost.

– Invloed geven of pakken (right to challenge). Locatie: de Fabriek

– Op reis naar het onbekende. Locatie: de Blokhuispoort.

– Maken van Mienskip. Locatie: de Kanselarij.

– Kom in beweging. Locatie: ijshal de Elfstedenhal

– Wie of wat maakt het verschil. Locatie: Cambuurstadion

17.00 – 19.00 uur Vrij programma

19.00 – 21.00 uur Diner in de stad (in diverse restaurants).

21.00 – 01.00 uur Feest in Neushoorn, met de band Casino Royale.

Vrijdag 17 november 2017

V.a. 8.15 uur Ontvangst deelnemers op het Oldehoofsterkerkhof met koek en zopie. Hier is de inname van de fietsen.

8.45 – 09.00 uur Start stadswandelingen

Tussen wandelen door 2 lezingen

– Lezing door Wiebe Wieling, voorzitter van de Elfstedenvereniging

– Lezing door Oeds Westerhof of Immie Jonkman van Culturele Hoofdstad

12.00 Terug in Stadsschouwburg de Harmonie

– lunch

13.15 uur Plenaire afsluiting met de volgende onderdelen:

– Willem Stam – Bekendmaking gastgemeente 2018 – Afsluiting door Dolf Jansen

14.30 uur Einde programma

– Vertrek gasten

– Uitgifte bagage

foto: Voorheen de Gemeente