De opstutsen middelfinger fan Lutz Jacobi “Lutz Jacobi neemt ons mee in de flow van de campagne in Leeuwarden” skriuwt de PvdA yn in advertins [...]

Friezinne leart Drintsk Leonie Sinnema is in jonge Friezinne, dy’t as ferslachjouwer foar it Dagblad van het Noorden yn Drin [...]

Nije bondel Tsead Bruinja Under drege omstannichheden it goede dwaan, dêr draait it om yn de nije bondel Hingje net alle klean [...]

Ekskús Kollum fan Aant Mulder Immen ekskús meitsje, dat falt net ta. No kin dat fansels gewoan betsjutte da [...]

‘Yn dit lânskip leit myn libben’ op NPO2 en Omrop Fryslân Kommend wykein is de dokumintêre Yn dit lânskip leit myn libben te sjen op NPO2 en Omrop Fryslân. Sn [...]

Tsjerken en taalminderheden moatte wike foar brúnkoal Yn it easten fan Dútslân wennet in lytse taalminderheid dy’t de Sorben hjit. Hja prate de taal Sorby [...]