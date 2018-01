(tekst: ingezonden)

Geachte meneer/mevrouw,

Bij een verhaal van mw van Breemen waar zij het opneemt voor mw Moed is op de hoofdpagina een foto geplaatst die in dit geval wat ironisch gekozen is.

De foto is nl van een activiteit die opgezet is door het Wijkpanel Schepenbuurt ism het Oranjefonds en Greunshiem. Daar was mw Moed niet bij betrokken (wel heeft ze via bezwaarprocedures e.d. het budget van het wijkpanel proberen te bemachtigen). Het project kwam er dus eerder ondanks dan dankzij mw Moed.

Haar project Big Society dat zo optimistisch begon is nl een geweldige mislukking geworden. Van de grote zak met geld is weinig op de juiste plaats terecht gekomen. Het leeuwendeel is besteed aan ‘advies’ en ‘scholing’ waarbij de opdrachtgeefster en de opleider/adviseur hetzelfde bedrijf was.

Het gebrek aan financiele verantwoording en het ontbreken van resultaten ging ook nog eens gepaard met roddel, achterklap en juridische procedures over/tegen buurtbewoners. Procedures die ze overigens verloor, maar waarmee kritische bewoners wel effectief geintimideerd werden.

De gemeente heeft dus de enig juiste beslissing genomen door het peperdure project dat geen aantoonbare voordelen behaalde niet langer te financieren.

mvg,

Mario Frieswijk

(Ik sta op de geplaatste foto; die kale in een blauwe trui)

http://www.liwwadders.nl/ineke-van-breemen-wat-in-schepenbuurt-gebeurt-is-onvoorstelbaar/