De gemeente Leeuwarden is gistermiddag gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe vaarweg bij Schilkampen. De vaarweg is omstreden vanwege een broedkolonie van meeuwen.

Volgens bewoonster Linda van der Veen is een ecoloog in opdracht van de gemeente in het gebied geweest. Het is niet bekend wat de uitkomst van dit onderzoek is. Gistermiddag zijn de voorbereidende werkzaamheden in het gebied gestart. Vanmorgen was aannemer HB de Boer uit Burgum met zijn mannen actief in het gebied tussen Tijnje en Kurkemeer..

Van der Veen vindt de gang van zaken meer dan betreurenswaardig. Zij heeft een contraexpertise aangevraagd om te bekijken of werken in het aanstaande broedseizoen wel mag. Ze heeft de provincie Friesland, de wetshandhaver, op de hoogte gesteld van de gang van zaken.

UPDATE vrijdag 8.54 uur – NIEUWS betreffende DOORSTEEK SCHILKAMPEN

De gemeente Leeuwarden heeft ongelooflijke haast om te beginnen met de werkzaamheden.

Ondanks de start van het broedseizoen 15 maart en het feit dat de meeuwen volop hun kolonie aan het inrichten zijn probeert de gemeente vandaag te starten met de werkzaamheden.

Gister is er overleg geweest tussen provincie Fryslân en de actiegroep het groene van Leeuwarden , om de provincie te vragen of er gestart mag worden vanwege het broedseizoen en indien niet handhaving te vragen .

Hier komt men vandaag op terug.

Eerste voorzichtige conclusie is dat het niet is toegestaan vanwege verstoring van de meeuwen.

Het antwoord van de gemeentelijke ecoloog is dat er nog geen eieren liggen… dat is wel heel kort door de bocht voordat de eieren er zijn gaan er paar en inrichtingsgedrag aan vooraf wat al volop gaande is.

Het bijzondere is dat de aannemer kan vertellen dat er gister 16:00 uur het definitieve startschot is gegeven.

Is het een aanname te veronderstellen dat dit onverwacht snelle startschot te maken heeft met ons verzoek om expertise en handhaving?

Tevens staat er in de natuurtoets dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen dienen plaats te vinden.

De werkzaamheden zijn geschat op 6 weken.

Is het een aanname te veronderstellen dat het belang van de gemeente ligt bij het snel starten om alvast te claimen te zijn begonnen , dit om subsidie geld veilig te stellen?

Het groene van Leeuwarden zal er alles aan doen om het slaan van dit eerste paaltje tegen te gaan.

door de bewoners van schilkampen nr5 tot en met 13 is inmiddels een verbod op betreden van het pad over hun grond uitgesproken tegen de gemeente en allen die te maken hebben met werkzaamheden rondom de doorsteek.

Ook is de gemeente op de hoogte gesteld van het verzoek om expertise aan de provincie Fryslân en verzocht te wachten het gebied te betreden voordat deze een beslissing heeft genomen.

Aan de waterkant is men inmiddels begonnen met grootmaterieel en een ponton is onderweg!

Linda van der Veen