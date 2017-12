(Tekst Gemeente – Website Wijkbelang Westeinde)

Er heeft vrijdag 1 december een bericht in de Leeuwarder Courant gestaan (zie deze link: Voorlichting over afvalscheiding helpt, maar diftar is beter) met onjuiste informatie.

Er staat in dat het advies is om het project in Westeinde elders niet te herhalen. Ook er staat in het betreffende artikel dat algemeen wordt verwacht dat de nieuwe gemeenteraad komend jaar voor invoering van diftar (zie hieronder) kiest.

Beide kloppen niet.

Het advies is juist geweest om de methode van de proef niet door de hele gemeente in te zetten, maar bijvoorbeeld in een aantal wijken die bijvoorbeeld extra aandacht behoeven op het gebied van huishoudelijk afval.

En de verwachting dat de nieuwe gemeenteraad voor diftar kiest, daarvan vragen we ons af waar deze vandaan komt. De gemeenteraad moet juist nog kiezen wat zij wil op het gebied van huishoudelijk afval. Er wordt in 2018 juist een raadsvoorstel voorbereid. Op basis hiervan zal de gemeenteraad haar keuzes nog maken.

(Bron: Hasha Dekker – Gemeente Leeuwarden)

Diftar

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Omgekeerd levert betere afvalscheiding en het aanbieden van minder afval een lagere variabele afvalstoffenheffing op, het vastrecht blijft echter hetzelfde

-0-

Het bericht in de LC van 1 december:

Voorlichting over afvalscheiding helpt, maar diftar is beter

LEEUWARDEN Goede voorlichting kan betere afvalscheiding stimuleren, maar is beslist niet voldoende, blijkt uit de afvalproef in de Leeuwarder wijk Westeinde.

De gemeente Leeuwarden startte begin vorig jaar een afvalproef in de Leeuwarder wijk. Toenmalig wethouder Isabelle Diks had hier eigenlijk centrale afvalcontainers willen plaatsen, maar dit wekte te veel weerstand. Wijkbewoners stelden toen als alternatief voor om een proef te doen met intensieve voorlichting.

Een groep vrijwilligers stak er met hulp van ambtenaren veel tijd in. Er werden gratis biobakjes voor in de keuken uitgedeeld en wijkbewoners werd indringend gewezen op het belang van betere afvalscheiding. De resultaten van deze proef worden zowel door de wijk als de gemeente als behoorlijk succesvol beschouwd. Vroeger werd ruim 206 kilo afval per jaar per persoon in de grijze container gegooid. Na de proef was dit nog 174 kilo per jaar.

Desondanks wijzen burgemeester en wethouders er op dat de landelijke doelstelling hiermee lang niet gehaald worden. Bedoeling is namelijk dat per persoon jaarlijks nog maar 75 kilo afval in de grijze container belandt, dus bijna 100 kilo minder. Na de proef bestond de inhoud van de grijze kliko nog altijd voor ruim 60 procent uit troep die er niet in hoort. De helft van dit ‘foute’ afval is groen. Dit is het grote probleem in Leeuwarden: mensen laten zich moeilijk verleiden om hun keukenafval in de groene bak te gooien.

B. en w. adviseren dan ook om het project elders niet te herhalen. De kosten spelen hierin ook een rol: de gemeente moest er 16.000 euro in investeren. Algemeen wordt verwacht dat de nieuwe gemeenteraad komend jaar voor invoering van diftar kiest. Dit betekent dat inwoners voortaan moeten betalen per kilo afval of per leging van hun container.

Dit blijkt elders in het land al jaren de meest succesvolle methode om afvalscheiding te stimuleren. Wanneer het mensen in de portemonnee raakt, zijn ze veel sneller bereid tot ander gedrag.