(Tekst: Gemeente Leeuwarden)

Deze inspiratiemiddag op donderdag 8 februari is speciaal voor alle inwoners, organisaties en bedrijven van de gemeente Leeuwarden, die actief aan de slag willen met het groener maken van hun werk- en woonomgeving. Groen houdt niet op bij de voor- of achtertuin. Groen gaat verticaal, het dak op en zelfs mobiel!

Laat u inspireren door de vele mogelijkheden voor een groene leefomgeving voor mens en dier. Leer over het belang van biodiversiteit in uw tuin, groene wanden en gezondheid door natuur. Schrijf mee aan een stuk voor de nieuwe Leeuwarder gemeenteraad. Kom meer te weten over de projecten van Operatie Steenbreek en denk mee over groen voor toekomstige generaties. We hebben een prachtig programma waar Stefan Vreugdenhil van Vogelbescherming Nederland ons vertelt over ‘Natuur inclusief bouwen’ en Hovenier Douwe Snoek licht ons de principes van de ‘Levende Tuin’ toe.

Help mee de gemeente te vergroenen

Gemeente Leeuwarden draagt bij aan het groen in de vorm van een stimuleringsregeling. Daar vertellen we u alles over tijdens de Inspiratiemiddag Samen gaan we groener. Samen gaan we voor een groenere en gezondere gemeente Leeuwarden! De Inloop 12:30 uur, start programma 13:00 uur tot ca. 17.00 uur in de Koperen Tuin, Prinsentuin 1 te Leeuwarden.

Workshops

De workshops worden gegeven in 2 sessies. U mag per sessie uw voorkeur aangeven. Als u geen keuze maakt wordt u willekeurig ingedeeld. Er is een beperkt aantal plaatsen per sessie beschikbaar. De inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Sessie 1, 15:00 – 15:45 uur:

1. Vergroen de stad met succesvolle burgerinitiatieven door Lemke Statema. Als burgers hun krachten bundelen kunnen ze heel wat betekenen voor het vergroenen van de stad. Maar hoe mobiliseer je een actieve groep, welke organisaties kunnen ondersteunen of aanjagen en hoe kom je aan financiële middelen? De sleutel zit hem in een nauwe samenwerking tussen burgers, ondersteunende organisaties en overheden.

2. Natuur is gezond door Tjisse Brookman: Natuur en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We weten het wel maar realiseren het ons vaak onvoldoende. De natuur is dichtbij en biedt veel mogelijkheden om gezond te genieten, op te groeien en oud(er) te worden. Hoe werkt het en wat kunnen we zelf doen om langer gezond te blijven? Of anderen daarbij te helpen? In deze workshop gaan we in op de mogelijkheden en aandachtspunten. En over hoe we die met elkaar kunnen oplossen. Leren van en met elkaar.

3. Biodiversiteit in eigen tuin door Wankja Ferguson. Deze workshop benadrukt het belang van biodiversiteit, zoals bijvoorbeeld vogels, vlinders, amfibieën, egels, maar ook wormen en wilde bijen in uw tuin en hoe u kansen kunt creëren om daar positief aan bij te dragen. Hoe kunt u door middel van plantenkeuze en plantbeheer in uw tuin een grote variatie aan dieren verkrijgen? In deze workshop volop voorbeelden van de samenhang tussen plantenkeuze, de ecologie en voedsel voor o.a. wilde bijen, vlinders en vogels.

4. Groene wanden door Michel van Kammen. Klimaatverandering in stedelijke gebieden vraagt om een slimme inrichting van de stad. Groen is 1 van de belangrijkste oplossingen voor extreme temperaturen of hevige regenval. Bovendien voelen mensen zich prettiger in een groene omgeving. Verticale tuinen ofwel groene gevels hebben slechts een kleine oppervlakte nodig om veel winst te behalen. Zo werken we samen aan een duurzame, leefbare en klimaatbestendige stad. We gaan kijken naar een paar verschillende systemen voor de aanleg van groene wanden, zowel geschikt voor de particulier als bedrijfsmatig.

Sessie 2, 16:00 – 16:45 uur:

5. Van idee tot ontwerp door Johan Aaij. In deze workshop gaan we de ideeën die we hebben over onze tuin en opgedane ideeën vertalen naar een schetsontwerp. Voor deze workshop is het nodig dat u een plattegrond, liefst op schaal, meeneemt. We gaan schetsen met potloden en stiften tot we uitkomen bij een schets met uw ontwerpwensen. Het zelf schetsen van uw tuin is een erg leuk onderdeel van de realisatie van de tuin. Deze workshop begeleidu u naar een 1e schets. Het is handig om wat foto’s van uw tuin mee te nemen.

6. De ‘harde’ realiteit en wat zijn de effecten van ‘Steenbreken’? door Imra Klein. Onze leefomgeving is aan het veranderen, steeds meer steen en steeds minder groen. Samen met 60 gemeenten gaat Operatie Steenbreek de uitdaging aan om verstening van de stad tegen te gaan. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de effecten van vergroenen met voorbeelden uit de praktijk. Wat betekent lid zijn van Operatie Steenbreek en hoe gaan we er samen voor zorgen dat de steden weer groener worden?

7. Blijkt uw groene tuin een kattenpoep magneet! & nu dan? door Tieneke Clevering. Wat is er voor nodig om het hebben van een groene tuin leuk te houden? Wanneer de kattenpoep overlast veroorzaakt wordt het tijd voor wetten en regels. We inventariseren en schrijven een ingezonden stuk aan de nieuwe Leeuwarder raad.

8. Opgroeien in een groene wereld door Heilien Tonckens. De jeugd heeft de toekomst, wordt het geen tijd om juist deze groep, een groenere speel-, leef-, en leeromgeving te geven bij de scholen, kinderopvang, BSO, de speelplekken, buurthuizen etc. De winst kan groot zijn als deze en komende generaties al opgroeien met het besef dat er altijd veel en afwisselend groen in de directe nabijheid nodig is om zich goed en prettig te voelen. Het wordt tijd om tegels te lichten!

Geef u op!

Geef u op voor 1 februari aanstaande en geef uw voorkeur voor workshops op via chantal.melching@leeuwarden.nl. Vermeld niet alleen de workshopnummers van uw voorkeur maar ook uw naam, functie, organisatie en telefoonnummer.