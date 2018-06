(persbericht: Gemeentebelangen Leeuwarden)

Eerste korte reactie Gemeentebelangen Leeuwarden op jaarrekening 2017.

Eigen Vermogen Leeuwarden daalt met 18 mln.

Ook in 2017 heeft de (toenmalige) gemeente weer ingeteerd op haar vermogen. Dit keer het recordbedrag van bijna 18 miljoen Euro. Dat blijkt uit de jaarrekening 2017 die het college deze week presenteerde. Het eigen vermogen daalde van 60.4 mln. naar 42,5 mln. Ter vergelijking: in 2010 was het eigen vermogen van de toenmalige gemeente Leeuwarden nog 105 mln.

Gemeentebelangen Leeuwarden maakt zich al enige jaren ernstig zorgen over de terugloop van het eigen vermogen van de gemeente Leeuwarden. We leven al enige jaren in een opgaande economie. In die tijd zou je geld opzij moeten (kunnen) leggen voor de volgende economische crisis. Dat is temeer noodzakelijk omdat door gewijzigde wetgeving bij een nieuwe crisis de gemeente snel en fors geraakt zal worden.

Ook dit jaar presenteert het college “mooiere” cijfers dan dit verlies van 18 miljoen. Het college geeft aan dat het verlies “slechts” 4.9 mln. is. Het verschil (met de 18 mln. die blijkt uit de afname van het eigen vermogen met dat bedrag) zit hem in het feit dat het college de afwijking ten opzichte van de begroting presenteert. En in die (gewijzigde) begroting was al rekening gehouden met een forse afname van het eigen vermogen. De 4.9 mln. is dus het extra tekort.

Gemeentebelangen Leeuwarden blijft van mening dat op deze wijze de burgers een onjuist beeld voorgeschoteld krijgen van het financiële reilen en zeilen van de gemeente Leeuwarden.