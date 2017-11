Het bedenkelijke gekonkel van de gemeente Leeuwarden rond de verbouw van het Europaplein komt nu – wel erg laat – aan de orde in de Leeuwarder Courant. In een mooi artikel wordt de Leeuwarder democratie indirect behandeld. Betrokkenen zijn verbaasd over de gang van zaken rond het Europaplein. De inspraak was formeel goed op orde zonder dat die überhaupt zou kunnen leiden tot fundamentele wijziging van de plannen. Het artikel in de Leeuwarder Courant toont aan dat er veel gefrustreerde Leeuwarders aan de zijlijn achterblijven. Het zijn wel de Leeuwarders die binnenkort het gelag moeten betalen in de vorm van hogere belastingtarieven. Het tekort in de gemeente Leeuwarden is inmiddels opgelopen tot 30 miljoen euro. Het financieel vermogen is in de gemeente Leeuwarden in enkele jaren gehalveerd.

Hoewel niet expliciet genoemd vormt de Partij van de Arbeid de spil in dit democratische drama. Maar ook het CDA heeft zich laten meeslepen in het zogenaamde bereikbaarheidsdenken. Het PvdA-raadslid Klaas Zwart blies hoog van de toren toen hij zei dat het oordeel van welstandszorg Hûs en Hiem leidend zou zijn bij de ombouwplannen terwijl hij wist dat dit niet zo was. Wethouder Thea Koster, en ook burgemeester Ferd Crone, wilden niet van wijken weten. Dezelfde druk werd ook opgevoerd bij de plannen rond een oprit bij het Stephensonviaduct en onteigening van terrein van verffabriek Zandleven. De VVD heeft al die tijd tamelijk lijdzaam aan de kant gestaan en nauwelijks een oppositionele rol vervuld.

Het artikel in de Leeuwarder Courant toont eens te meer aan dat er in Leeuwarden sprake is van een bestuurscultuur waar veel Leeuwarders de buik van vol hebben. Die bestuurscultuur wordt tot nu toe gesteund door het college van PvdA, CDA en PAL/GroenLinks.

Redactie Liwwadders.nl