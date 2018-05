Waarom eten we eigenlijk zo weinig geitenvlees. Waarschijnlijk omdat rundvlees en varkensvlees voor dumpprijzen in de supermarktschappen liggen. Geitenvlees is gezond, heeft weinig vet en veel smaak. Maar zelfs degenen die wel regelmatig een stukje lam verorberen, komen niet op het idee om een geitenboutje in de oven te schuiven. Waarschijnlijk hebben ze ooit op een kinderboerderij een oude geitenbok geroken en associëren ze die geur met het vlees van een jong geitje.

Maar als we nu als lezers van deze rubriek onze slagers de kop gek zeuren om ook eens geitenvlees in de vitrine te leggen, dan zetten wij iets lekkers op tafel en hoeven al die jonge geitjes niet in volgepakte vrachtwagens richting Spanje en Italië te reizen om geslacht te worden.

Benodigdheden:

1 kilo geiten stoofvlees

50 gram bloem

2 gehakte uien

3 kleingesneden worteltjes

4 tenen knoflook uit de knijper

3 eetlepels olijfolie

1 klein blikje gepelde tomaten

1 eetlepel gehakte rozemarijn

1 eetlepel gehakte tijmblaadjes

1 half bosje peterselie, grof gehakt

12 gedroogde vijgen, klein gesneden

1 deciliter rode wijn

maïzena

500 gram pasta (farfalle, fettucini)

Bereidingswijze:

Bestrooi het stoofvlees met peper, zout en bloem. Bak het vlees daarna bruin in de olijfolie. Haal het vlees uit de pan en bak nu de uien, wortelen en knoflook in dezelfde olie. Doe het vlees terug in de pan. Voeg de gepelde tomaten en de rode wijn toe. Giet er zoveel water bij dat het vlees net onderstaat. Vermeng een beetje maïzena met water en giet dit bij het vlees in de pan. Laat dit 5 minuten sudderen. Voeg nu de kruiden en de vijgen toe. Doe een deksel op de pan en laat het vlees op een laag pitje gaar sudderen. Kook de pasta volgens de instructies op het pak. Serveer het geitenvlees en de saus op de pasta.

Klaas Kasma

