(tekst: Facebookpagina De geiten van het Abbingapark)

UPDATE: Het lijkt gelukkig beter te gaan na de extra medicatie van vandaag. Als ze zich zo blijft herstellen komt het waarschijnlijk weer helemaal goed met de geit! We zijn nog wel erg benieuwd wie de eigenaar van de hond is die dit heeft aangericht. Inmiddels is bekend dat het om witte hond gaat. De hond is niet erg groot, maar heeft wel genoeg power om over het hek te springen.

Wie heeft wat gezien? Vandaag is een van onze geiten in haar hoofd gebeten door een hond. Wij zijn erg benieuwd wie de eigenaar van deze hond is, want dit is natuurlijk niet de bedoeling. Was het een kleiner geitje geweest, dan had deze het waarschijnlijk niet overleefd. Onze geit krijgt medische zorg maar is duidelijk in shock, ook dit kan als nog fatale gevolgen hebben. wij hopen dat iemand iets heeft gezien!!