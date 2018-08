Picknicken, ik hou er niet van. Je zit ongelukkig, als je onder een boom zit kun je er donder op zeggen dat er een vogel op je kop, of erger, op je bord schijt, je moet vervelende wespen en bijen trotseren en als je helemaal pech hebt loopt er een onopgevoede bordercollie over je, gratis door de gemeente gedoneerd, picknickkleedje. Daarom hou ik er niet van.

Ook niet omdat altijd je wijnglas omdondert, de Brie tussen je broodje wegsmelt, de kip te droog is en altijd die eeuwige pastasalade of tabouleh uit zo’n picknickmand komt. En daarna moet je met stijve benen, omdat je anderhalf uur in kleermakerszit moest zitten, al die rotzooi weer naar huis sjouwen. Ik hou er niet van. Maar voor jullie hieronder een picknickrecept. En nodig me niet uit alsjeblieft.

Benodigdheden:

1 aubergine, in plakken

1 courgette in plakken

1 eetlepel zonnebloemolie

2 gehakte tomaten

200 gram feta, in kruimeltjes

1 klein blokje kikkererwten

100 gram Kalamata olijven

50 gram gedroogde tomaatjes

1 halve komkommer, gehakt

1 gele paprika, in reepjes

1 klein bosje dille

1 deciliter olijfolie

0.5 deciliter witte balsamicoazijn

geraspte schil van 1 citroen

Bereidingswijze:

Roer de olijfolie, de balsamicoazijn en de citroenrasp door elkaar in giet dit op de bodem van de weckfles. Bestrijk de plakken aubegine en courgette met zonnebloemolie. Rooster ze kort op een grilplaatje. Schep de gehakte tomaten in de weckfles, gevolgd door de feta, kikkererwten en olijven. Druk de boel een beetje naar beneden en schep de gedroogde tomaatjes en de gegrilde groenten er op. Leg hierop de komkommer en de paprikareepjes. Leg hierop grof gehakte dille en sluit de weckfles. Draai de fles op de picknickplek een paar keer op de kop zodat de dressing door de salade loopt.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma