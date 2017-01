Vis in blik is helemaal trendy. Sardientjes op olie , makreel in tomatensaus, het kan allemaal weer. Zelfs kwam ik in een viswinkel blikjes schelvislever tegen, die ik al jaren niet meer gezien had. Of dat nou aan mij lag of aan de schelvisleverleveranciers laat ik even in het midden. Vislever is een poosje uit geweest door de verhalen van de zware metalen als kwik die in de vis en met name in de lever terecht kwamen. Maar dat is voorbij, tenminste ik hoor er niemand meer over. Het probleem met schelvislever is, zoals bijna met alle lever, dat tegenwoordig niemand het meer wil eten, Hooguit een enkele bejaarde met een kunstgebit slobbert nog zo’n blikje schelvislever leeg. Niet eens omdat ze het zo lekker vinden, maar omdat het een aanleiding is om ook een glaasje schelvispekel te drinken. Maar onder de 50 wordt schelvislever niet gegeten. Die drinken trouwens ook geen schelvispekel.

Benodigdheden:

2 gerookte schelvisfilets

150 gram bloem

ijskoud bronwater met koolzuur

1 eiwit

voor de kruidenmayonaise:

1 half bosje gehakte peterselie

4 takjes basilicum

1 teen knoflook uit de knijper

1 halve theelepel cayennepeper

2 deciliter mayonaise

Bereidingswijze:

Roer de ingrediënten voor de kruidenmayonaise door elkaar. Verdeel de gerookte schelvis in stukjes van 3 centimeter. Klop het eiwit stijf. Roer in een kom de bloem en het bronwater tot een glad beslag. Spatel het geklopte eiwit er door. Verhit de olie tot 180 graden. Doop de stukjes schelvis in het beslag en bak ze 1 minuut in de olie. Laat ze uitlekken op keukenpapier en serveer de schelvis met de kruidenmayonaise.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma