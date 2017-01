Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar een receptenschrijver heeft af en toe zijn zwakke momenten. Niet dat ik die allemaal met jullie ga delen, maar eentje kan wel. En dat is mijn onvermogen om na cafébezoek en de nodige biertjes een snackbar voorbij te lopen. Ik weet niet hoe het komt maar als ik na sluitingstijd naar huis loop, en het ruikt ergens naar frituurvet, dan moet ik daar naar binnen. Even een paar frikandellen scoren. Met pindasaus en een blikje bier dat niet meer past. En terwijl ik dan in een frikandel hap, denk ik altijd, morgen ga ik een stukje over gezond eten schrijven. En iedere keer ben ik dat dan de volgende dag vergeten.

Benodigdheden:

voor het beslag:

1 ei

2.5 deciliter ijskoud water

1 mespuntje baksoda

35 gram bloem of tempurameel

voor de garnalen:

24 grote gepelde gamba’s

6 eetlepels panko

olie om te frituren

voor de saus:

2 deciliter lichte sojasaus

2 eetlepels bruine suiker

1 bosje bieslook, fijngesneden

2 gehakte rode pepers

1 eetlepel sesamolie

1 eetlepels geroosterde sesamzaadjes

Bereidingswijze:

Klop het ei los met het water. Strooi al kloppende de bloem en de baksoda er bij. Roer de ingrediënten voor de saus door elkaar. Verhit de olie tot 190 graden. haal de gamba’s eerst door het beslag en daarna door de panko. Frituur ze 2 minuten in de hete olie. Laat de gamba’s uitlekken op keukenpapier en serveer ze met de saus apart.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma