Opfrysker Lês mear oer Opfrysker op It Nijs. [...]

Minder minsken lang sûnder wurk Minder minsken sitte langer as in jier sûnder wurk, berjochtet it Sintraal Buro foar Statistyk (CBS) [...]

Amerikaanske sjonger Al Jarreau (76) ferstoarn De Amerikaanske jazz- en popsjonger Al Jarreau is yn ’e âldens fan 76 jier ferstoarn. Syn management [...]

Evakuaasjes fanwege skansearre daam Kalifornië Omwenners fan de heechste daam fan de Feriene Steaten binne oproppen om it gebiet sa gau mooglik te [...]

Spanning kampioenskip Frysk damjen wer werom It wie sneon yn Blauhús by de fjirde en fyfde omloop fan it persoanlik kampioenskip damjen Frysk spu [...]

Oanspielde grjinten swimme sels werom In groep fan mear as twahûndert grjinten dy’t oanspield wie op in strân yn Nij-Seelân is deryn slagg [...]

FNP Súdwest-Fryslân: provinsjaal jild foar ûntsluting Starum De Fryske Steaten hawwe ferline wike listkes ynlevere dêr’t mei oanjouwe hoe’t se tweintich miljoen [...]