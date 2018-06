Jammer dat we niet zijn uitgenodigd. Douwe Postma heeft geen uitnodiging ontvangen voor de opening van het nieuwe Fries Landbouwmuseum in Goutum. Als buurtbewoner van de Boksumerdyk had hij dit wel verwacht. Postma informeerde bij de directie van het museum en die vertelde hem dat de feesttent te klein is om alle gasten te herbergen. Geen súkerbôle voor Postma.

Directeur Henk Dijkstra van het museum stuurde Postma een mail waarin hij zegt ‘erg kritisch te moeten zijn met uitnodigen.’ Het netwerk van het museum is groot en de tent beperkt, aldus Dijkstra. Alleen buren waar al een relatie mee is worden uitgenodigd. Dijkstra overweegt binnenkort een ‘inloopmiddag’ te organiseren voor de andere buren.

Postma: ‘Het wordt nu een feestje voor de elite.’

Het museum wordt vrijdag geopend.