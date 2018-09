Een serie artikelen van dr Pieter Lukkes, emeritus hoogleraar geografie,

over een zelfstandiger optreden van lagere overheden, geldverspilling en

aantasting van onze democratie.

DICHTIGKEIT DES GESCHEHENS

Snelle veranderingen zijn de norm. Kijk maar naar de levensduur van veel producten. Je hebt ze nauwelijks in huis of er komt alweer een volgende versie van uit. En aangezien veel mensen moeilijk kunnen leven met verouderd spul wordt het “oude”, maar niet versleten, artikel van de hand gedaan.

Bij dit alles speelt de globalisering een grote rol. Die zorgt ervoor dat in diverse branches de beste (of goedkoopste) specialisten, waar ook gevestigd, een groot deel van de wereld bedienen (Friedman).

In de huidige mix van global village en de angstige ik-gerichte maat-schappij betrekt de mens gebeurtenissen op zichzelf, ook als die in Verweggistan hebben plaatsgevonden. Psychologen zullen kunnen uitleggen, waarom men daarbij vooral de focus legt op rampen. Neem de ramp met de kerncentrale van Fukoshima in 2011. Ondanks de unieke omstandigheden die de ramp veroorzaakten, projecteerden landen die gebeurtenis op zichzelf en namen voorzorgsmaatregelen. Bij voorbeeld: in Duitsland werd besloten de kerncentrales te sluiten.

Om deze grote Dichtichkeit des Geschehens (zie Karl Mannheim) niet in een chaos te laten eindigen moet er ongelooflijk veel worden geregeld. Die regeltjes zijn er inmiddels in groten getalen. Zo weet het Algemeen Dagblad op 18-02-2016 te melden dat wij ons hebben te houden aan 6300 wetten, maatregelen en verordeningen, die door het rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen worden gehanteerd. En de zo belangrijke wet- en regelgeving van de Europese Unie beslaat “slechts” 40.000 pagina’s………

Mannheim (het zijn de jaren 30 van de vorige eeuw) zou dit probleem het liefst oplossen door middel van “planning for freedom” maar vreest totalitaire maatregelen.

Zijn vrees is terecht geweest. In de 80 jaren sindsdien heeft geen overheid serieus werk gemaakt van planning for freedom. Des te meer hebben zij hun best gedaan om meer macht naar zich toe te trekken. Ook onze overheid doet daar nu al enige decennia volop aan mee onderwijl de grote afstand tussen het volk een de overheid betreurend.

Krokodillentranen dus….