(tekst: ingezonden)

Psy-Fi

In zijn column van in het Nieuws maakt Willem Bosma van de LC een opmerkelijke draai die we van de media jegens het Festival Psy-Fi niet gewend zijn. Meestal krijgt dit herrie festival gevuld met drugs een goede pers, die de directie dan weer stimuleert het opvolgende jaar alles weer wat erger te maken. Net als de stichting Groene Ster Duurzaam heb ik niks tegen festivals, ook niet tegen een festival waar een lading gedoogdrugs wordt geconsumeerd.

Maar waar wij bewoners ondertussen wel meer dan genoeg van hebben is de overlast, basdreunen, nachtelijke overlast, de vernietiging in een paar dagen van een recreatiegebied, waar we de reparatie met ons belastinggeld van moeten betalen, en de langdurige ontoegankelijkheid van een recreatieterrein aangelegd met ook weer ons belastinggeld. Het is van de burgers, niet van een wethouder en wat ambtenaren!

Het ergste is echter dat de PvdA-wethouder met zijn ambtenarenclan voortdurend blijk geven van een totale minachting van hun kiezers, de burgers van Leeuwarden, bewoners van Camminghaburen in het bijzonder. De afgegeven vergunning van Psy-Fi is totaal illegaal. Nadat op 14 july jl de vernietiging van de omgevingsvergunning door de Raad van State plaats vond, had deze festivalvergunning niet verstrekt mogen worden met daarin versterkt geluid na zonsondergang en de mogelijkheid van kamperen. Dat er een deal was met de Stichting wil nog niet zeggen dat de duizenden andere burgers instemden met weer een foute vergunning. Dat het overleg pas voor 2018 zou gelden is absolute lariekoek. Met die stelling gaf de wethouder aan een totaal onbetrouwbare partner in onderhandelingen te zijn. Een gedachtenspinsel van een wanhopige politicus die zijn wil wil doordrukken ten koste van alles, inclusief zieke kinderen, mensen die ’s nachts moeten werken, huisdieren die gek worden van de bas en de natuur in het algemeen. En dat we dan nu opeens het bestemmingsplan willen gaan aanpassen? De wethouder moet gedacht hebben: ik zal die burgers wel eens even wat leren hoe wij onze zin kunnen doorzetten, moet ons bij de verkiezingen straks in november ernstig aan het denken zetten.

Een wethouder die alles doet, tot en met het toestaan van illegale vergunningen, om de heilige graal van LF2018 uit te nutten ten koste van de burgers, heeft geen plek in de politiek van Leeuwarden. Hij schaadt ernstig de toch al hachelijke positie van de PvdA Leeuwarden. Die proberen te blijven, de LF2018 gaat gelukkig weer voorbij!

J.J.Laan

Leeuwarden.