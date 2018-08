(12-06) foar Ai Weiwei –

Swij do, swij, Ai Weiwei, swij! Sis my wa skonk dy it frij en

lit dyn heit, de oerheid, de bleate kont fan ‘e keunst sjen?

Wat bakte dy it rjocht en stek mei harpij, sloery en lods

in tsjokke middelfinger op nei wa’tsto mei al dyn keunsten

neamd hast dyn dwingelandij? Tink net, Wei, dyn wurd

seit Wierheid? Alles watsto sjen litst, is oars net as mishipte

dekadinte smearlapperij! Harkje ris, wy hawwe it Goede

mei dy foar! Mar wolsto net omlyk, ay, wy pakke dy op,

brekke dy alle blikseme bonken! Of wolsto aanst in baan

as skjinmakker fan skythokken yn kampen op ‘e keale

flakten fan Mongoalje? Nee, swij do, swij, Ai Weiwei, swij!

Net hasto it rjocht en sis watsto tinkst, skriuwst en dochst!

Eeltsje Hettinga

.

©Wang-Hu

.

Sjoch ek:

.