Vliegbasis Leeuwarden krijgt vier onbemande vliegtuigen en gedeputeerde Sander de Rouwe ziet mogelijkheden die ik niet kan ontdekken. De Leeuwarder Courant meldt: http://www.lc.nl/friesland/De-Rouwe-Kansen-voor-drone-valley-in-Noorden-22671078.html . Kennelijk heeft hij zijn radarscherm op een andere frequentie staan want bij mij verschijnen er andere alarmerende signalen. Drones, die eigenlijk Unmanned Aerial Vehicles (UAV) genoemd zouden moeten worden, zijn voor militairen namelijk doelvliegtuigen bedoeld om uit de lucht geschoten te worden. Dat kan toch niet de toekomst van Noord-Nederland zijn. De onbemande toestellen die op vliegbasis Leeuwarden gestationeerd worden, worden op afstand via een satelliet gevlogen en zijn bedoeld om elders inlichtingen te verzamelen. De toestellen voeren hun missies niet uit vanaf de basis alhier, zover kunnen ze niet vliegen naar bijvoorbeeld Mali, Afghanistan of waar dan ook. Het zijn toestellen met een landingsgestel en vereisen derhalve een start- en ladingsbaan in tegenstelling tot de toestellen waarover de landmacht en marine beschikken. Mooi voor de plaatselijke werkgelegenheid zo’n squadron onbemande vliegtuigen en daarmee hebben we het wel gehad.

Gedeputeerde Sander de Rouwe ziet mogelijkheden voor het gezamenlijk scholen van data-analisten voor zowel militair als civiel gebruik. Dat kan ik niet volgen. De toestellen worden op zicht door militairen gevlogen en ik kan mij niet voorstellen dat ze daarbij civiele pottenkijkers willen hebben. Er worden geen gegevens verzameld die analysevaardigheden vereisen die ook in het bedrijfsleven ingezet kunnen worden. De gedeputeerde kijkt oostwaarts richting luchthaven Eelde waar sinds kort onbemande vliegtuigen ingezet mogen worden voor bijvoorbeeld precisielandbouw. Eerder dit jaar kondigde toenmalig staatssecretaris van Dam een Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) aan waarvan mij de status onduidelijk is. Het gaat in ieder geval niet om eenvoudige materie blijk uit https://www.innovatie-estafette.nl/nieuws/nieuws/2017/07/13/rapport-precisielandbouw-blijft-achter-bij-verwachtingen . Dat weerhield anderen niet om er alvast eentje te beginnen http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/12257/proeftuin-precisielandbouw-volgend-jaar-van-start . Ook al krijgt Noord-Nederland alsnog de nationale proeftuin toegewezen, we staan vanaf de start op achterstand en heten niet allemaal Max Verstappen.

Onbemande vliegtuigen zijn voor de agrarische sector alleen (financieel) interessant wanneer die autonoom kunnen en mogen vliegen. Neem het controleren van gewassen op ziektes. Een agrarische ondernemer heeft twee mogelijkheden: bij wijze van hobby zelf een toestel besturen of een bedrijf inhuren. In het laatste geval zijn kosten en baten niet snel in evenwicht, in het eerste geval kan het uit wanneer de ondernemer de eigen uren niet van een prijskaartje voorziet. In beide gevallen wordt het gewas visueel bekeken veelal met een infraroodcamera. Gezonde planten onderscheiden zich van zieke in de mate waarin ze infrarood absorberen / weerkaatsen. Een echt mooie oplossing is er eentje waarbij het vliegtuigje geleerd heeft dat onderscheid zelf te maken, een tak van sport die machineleren (ML) wordt genoemd. Deep learning (DL) is een vorm van ML die wordt toegepast bij autonoom rijdende auto’s.

Op het gebied van precisielandbouw loopt Noord-Nederland niet voorop, in Friesland mogen er vanwege de aanwezigheid van een militair vliegveld, recreatie- en natuurgebieden op weinig plaatsen onbemande vliegtuigen ingezet worden. Ik weet niet wat de gedeputeerde in gedachten heeft, hij ziet ze in ieder geval vliegen.