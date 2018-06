Gedeputeerde Poepjes laat magere mailtjes naar Malta sturen

De gedeputeerde Poepjes en wethouder Feitsma beroepen zich er op in de kwestie van de moord op de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia – na het verbreken van de bestuurlijke betrekkingen door de organisatie LF 2018, aanvoerder Tjeerd van Bekkum – contact te hebben gelegd met de Maltese minister van Cultuur, Owen Bonnici. Deze zou hebben toegezegd spoedig naar Leeuwarden te willen komen om ‘misverstanden uit de weg te ruimen’.

Iedereen verbaast er zich over waarom er vervolgens niets gebeurt. Liwwadders vroeg enkele weken terug aan een provinciale voorlichter hoever het was. Dat was niet goed bekend, deelde deze mee. En voegde er aan toe dat het jaar nog lang niet om was. Dat bevestigde de indruk dat gedeputeerde Poepjes er niet al te hard aan trekt bij Bonnici.

In de Leeuwarder Courant lazen we deze week dat er een brief naar Malta was gestuurd. Liwwadders informeerde er naar en vernam dat er geen brief was gestuurd maar een mailtje. Dat mailtje was gericht aan een Maltese functionaris en niet aan de minister zelf. De inhoud was mager. De gang van zaken roept in hoge mate de vraag op of gedeputeerde Poepjes, en in haar kielzog de wethouder Feitsma, hier eigenlijk wel serieus mee aan de slag zijn. Het is bekend dat op Malta aan decorum wordt gehecht. En of deze minister van Cultuur dat nu verdient of niet, als het echt de bedoeling is om Bonnici hier naar toe te halen en hem verantwoording te laten afleggen, dan mag toch wel de inspanning worden verwacht om een nette brief met een inhoudelijk voorstel aan de minister zelf te schrijven. Zoals eerder gemeld is de voorzitter van PEN Nederland geïnteresseerd in dit bezoek, teneinde invloed uit te kunnen oefenen, ook vanwege de stagnerende behandeling in Brussel van de brief van 250 internationale auteurs.

Voor belangstellenden volgt hier de tekst van het provinciale mailtje (van 30 mei j.l.) aan de Maltese functionaris. De namen van betrokken ambtenaren zijn door de provincie verwijderd. Een nogal schrale tekst, waarbij opvalt dat de toezegging van de minister blijkbaar niet zo hard is ( “…. if the minister is willing to come“) en het onderwerp – de werkwijze en gedrag van de voorzitter van V 18 – beperkt wordt uitgelegd. Het gaat om meer dan alleen de opstelling van voorzitter Micallef inzake het ‘Dahpne memorial’. De provincie en de gemeente Leeuwarden zouden de brief van de 250 schrijvers en andere relevante documenten er nog eens op na moeten slaan. De inhoud van de mail vermeldt ook niet dat de provincie – zoals eerder meegedeeld – aankoerst op een ‘public event’.

Het mailtje:

Onderwerp: Invitation Minister of Culture mr Bonnici

Dear ms ……,

Last month our Regional Minister of Culture ms. Sietske Poepjes contacted mr Owen Bonnici on the matter of the V 18 Chairman and his statements regarding the Daphne Caruana Galizia memorial. In the conversation with Regional Minister Poepjes Minister Bonnici offered to come to our province to meet each other and talk further about this matter.

Therefore, on behalf of Regional Minister Poepjes, we would like to invite Minister Bonnici to our regional government building in Leeuwarden, in june or july. Could you check if the minister is willing to come to Leeuwarden? Than we can set a date en together fill in a program.

Thank you very much in advance, we hope to hear from you soon.

On behalf of Regional Minister ms Sietske Poepjes,

With kind regards,

….