‘Ze weten hoe we erover denken. We hebben bij de vorige jaarrekening van de gemeente Leeuwarden al een signaal afgegeven.’ Wanneer de jaarrekening van de gemeente Leeuwarden opnieuw slechte cijfers vertoont dan schroomt gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA) niet om in te grijpen en Leeuwarden onder toezicht te plaatsen van de provincie. Hoewel het nu al duidelijk is dat het eigen vermogen van de gemeente Leeuwarden fors is afgenomen, de gemeente met stevige tekorten kampt en radicaal verder zal moeten bezuinigen, wil De Rouwe nu nog geen oordeel vellen. Maar zijn boodschap in de studio van Omrop Fryslân na afloop van een nietuitgezonden talkshow was vanmiddag helder. ‘In oktober krijgen we de cijfers. Die gaan we goed bekijken.’

Dat het De Rouwe menens is, toont hij aan met het voorbeeld van het cultureel centrum de Blokhuispoort die dit voorjaar in geldnood zat en niet kon worden afgebouwd. ‘Wij hebben gezegd: dit is het. U krijgt niet meer geld.’ De run van de PvdA richting provinciale pinautomaat was al in gang gezet (net als nu met het stadion van Cambuur). ‘Een college waarin de PvdA had gezeten had ongetwijfeld anders geoordeeld dan wij nu doen. Dat weet ik wel zeker.’ De Rouwe geniet aan de statafel, want wat is mooier dan met zo’n stevig standpunt en een teken van daadkracht de provinciale verkiezingen van volgend jaar in te gaan en de zo potverterende PvdA de wind uit de zeilen te nemen?

Voor de rest was er geen nieuws tijdens het jaarlijkse persfeestje met de commissaris van de koning, alle gedeputeerden en een aantal vertegenwoordigers van media.

Gastheer was Omrop Fryslân waar in een van de radiostudio’s in de setting van een jaren zeventig programma kon worden gediscussieerd. Nou ja, gediscussieerd? Nee dus. Het format is wonderlijk genoeg zo gekozen dat een discussie uitgesloten is. Kritische persleden? Niet aan tafel. Missie geslaagd: iedereen ging ogenschijnlijk tevreden naar huis. Commissaris Arno Brok was verheugd over de pluriformiteit in onze provincie. Dat de mainstreammedia een vrijwel onuitputtelijke eenheidsworst produceren, nam hij voor lief. Tijdens een bijeenkomst van Happen met Liwwadders zal hij hierover binnenkort aan de tand worden gevoeld.

Het was opmerkelijk dat tijdens het eerste ‘debatrondje’ met commissaris Brok, Klaas Geert Bakker (Omrop Fryslân), Ria Kraa (Friesch Dagblad) en Sander Warmerdam (Leeuwarder Courant) het woord journalistiek, laat staan onderzoeksjournalistiek niet eenmaal viel. De core business bleef onbesproken. Het ging onder leiding van provinciewoordvoerder en oud-journalist Gerrit Hofstra – inmiddels geheel risicoloos en binnen de lijntjes kleurend aan het werk – vooral over uiterlijkheden (het Friesch Dagblad zit nog altijd zonder goede website; Ria Kraa: die komt eraan), een verkapt pleidooi voor een weekkrant (Sander Warmerdam: pas dan heb je tijd voor de krant), samen alleen (Sander Warmerdam: we hebben de Omrop niet meer nodig; we kunnen zelf filmpjes maken) en de verjaardag van commissaris Brok (wordt binnenkort 50).

Na afloop zei De Rouwe – de belangrijkste gedeputeerde; CDA, financiën – dat hij verwacht had dat het Stadsblad Liwwadders wel aan een van de drie tafelrondes zou worden uitgenodigd. Maar de journalistieke krenten in de pap (Groot Sneek, Albert van Keimpema en Liwwadders) bleven buiten het bereik van de microfoon. De Rouwe deelde aan Liwwadders een compliment uit, doorgeschoven aan een medewerker, vanwege de vasthoudendheid in de berichtgeving over Malta in relatie tot Culturele Hoofdstad. Dit onderwerp waar aandacht werd geschonken aan de moord op de journaliste Daphne Caruana Galizia was ongetwijfeld onder het tapijt verdwenen zonder voortdurende publicaties op Liwwadders. Ook gedeputeerde Sietske Poepjes liet blijken dat ze deze website regelmatig op het netvlies heeft staan. Jantien de Boer (niet aanwezig) kreeg een compliment van gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) over haar berichtgeving in de LC rond de malaise in de landbouw. De moedige poging van Ria Kraa om het Friesch Dagbad (‘zelfs al zakken we naar 250 abonnees’) overeind te houden werd door de aanwezigen gewaardeerd. Complimenten aan de Omrop – op afroep beschikbaar binnen het provinciehuis – bleven achterwege.

Alles gehoord hebbende, in het ouderwetse frame van de talkshow, waar iedereen keurig op zijn beurt wacht om iets te mogen zeggen, en die ondanks tientallen uren loze zendtijd bij Omrop Fryslân niet werd uitgezonden (Gerrit Hofstra: ‘we hebben het erover gehad’) kunnen we vaststellen dat de journalistiek bijna dood is, ook in Friesland. Andries Bakker (Omrop Fryslân) constateerde dat het onmogelijk is geworden om alle gemeenten journalistiek te volgen. Hij deed nog een poging om Poepjes te verleiden de provinciale pinautomaat wederom open te stellen. Poepjes begon bijna te brullen. De gedeputeerde zal direct gedacht hebben aan het faliekant mislukte Fries Mediafonds en samenwerkingsprojecten waarbij het grote geld (met hulp van de Siebe Annema’s van deze wereld) naar de slurpende mainstreammedia (Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Omrop Fryslân en voor de vorm GPTV) ging. Met als resultaat: geld genoeg, prestatie nul. De provincie en andere overheden hebben inmiddels een andere, minder zichtbare route, gevonden om hun eigen geluid en prestaties positief bij de mainstreammedia over het voetlicht te krijgen. Daar is een opzichtig mediafonds helemaal niet voor nodig.

Albert van Keimpema (Fries Journaal) vond het verhaal van de vertrekkende NDC-directeur Dina Boonstra ongeloofwaardig. Boonstra is toe aan een nieuwe uitdaging, vertelde ze. ‘Daar is meer aan de hand, maar dat lezen we niet in de LC. Daar bepaalt steunverlener FB Oranjewoud wat wel en wat niet gepubliceerd mag worden. Ik kan zo tien onderwerpen noemen die de krant niet halen.’ Die verhalen lezen we steeds vaker in spannende media, misschien wel in die van Groot Sneek. Groot Sneek-uitgever Ying Mellema verwacht zijn succesvolle krantenbedrijf binnenkort op te zullen laten stomen naar het noorden van Friesland. ‘Wij laten tenminste zien hoe je kranten moet maken.’

Andries Veldman