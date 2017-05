Een van de grootste afknappers voor mij is een toetje met spuitroom. Ik begrijp ook nog steeds niet dat iemand dit op zijn aardbeien spuit of er een zelfgemaakte taart mee gaat garneren. Spuitroom is gewone room die is aangezoet en met behulp van lachgas in volume verviervoudigd is. En daarmee is de smaak 4 keer zo laf geworden.Helaas verdwijnt het gas al snel uit de room en na een kwartiertje is de stijve room uit de spuitfles verworden tot een plasje melk. Ik word daar, ondanks het lachgas niet echt vrolijk van. ( vergis ik me nou of is dat een uitspraak van die vervelende vent van de vroegere Smaakpolitie? Sorry daarvoor dan.) Mensen koop gewoon een bekertje echte slagroom. Strooi er een eetlepel suiker (vervanger) in en klop er met je retro elektrische mixer een mooie, vettige en smakelijke hoop room van.

Benodigdheden:

1 baby ananas

75 gram boter

1 glas rum

2.5 deciliter slagroom

30 gram suiker

muntblaadjes

Bereidingswijze:

Schil de babyananas en snijd deze in plakken. Smelt de boter in een ruime koekenpan en bak de ananasplakken op niet te hoog vuur een paar minuten aan elke kant tot ze beginnen te kleuren. Giet de rum erbij en laat voorzichtig de vlam in de pan slaan. Klop de room stijf met de suiker. Verdeel de plakken ananas met het vocht uit de pan over de bordjes en schep er veel slagroom op. Garneer met de muntblaadjes.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma