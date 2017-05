Onderwerp: – Uitgaven huurtoeslag

Leeuwarden, 12/5/2017

Geachte mevrouw Schippers,

Wij, vereniging PEL, zijn een kleine lokale woonconsumentenorganisatie en tevens organisatie voor mensen met een uitkering of m.n. lager betaalde baantjes, al dan niet “flex”. Ons werkgebied is de gemeente Leeuwarden. Wij lazen aanvankelijk in de pers, dat nu de economische crisis over schijnt te zijn, er weer het nodige geld zou kunnen worden besteed aan de wensen van toekomstige kabinetsdeelnemers. Later echter lazen we dat dit toch weer wat tegenviel.

Wij vragen uw aandacht en die van de partijen die trachten een kabinet te formeren, voor een idee wat geen geld kost maar juist bespaart.

Via ons klachtenspreekuur voor o.a. huurders merken we de laatste jaren dat m.n. particuliere verhuurders teveel huur vragen. Deze verhuurders nemen de laatste jaren sterk in aantal toe sinds de spaarrente de nullijn nadert: in hoog tempo zijn veel goedkopere koophuizen en flats opgekocht. Wij bedoelen met teveel huur, dat de huren vaak liggen boven de zgn. maximaal redelijke huur volgens het woning waarderings stelsel (WWS) voor zelfstandige woonruimte. De Belastingdienst afdeling Toeslagen is belast met de uitvoering van de huurtoeslag. Wij hebben daar navraag gedaan of alvorens huurtoeslag wordt verstrekt, er ook controle is of de huur niet hoger ligt dan de maximaal redelijke huur voor die woning. Telefonisch werd letterlijk gezegd: “Was het maar waar!” De procedure is, zo werd gesteld: het huurcontract opsturen en staat daar een subsidiabele huur van 700 euro vermeld, terwijl het WWS bijv. 500 euro als “maximaal redelijke huur” aangeeft, dan wordt simpelweg huurtoeslag toegekend op basis van inkomen en 700 euro huur. Een 150 tot 200 euro teveel huur vragen schijnt “normaal” te zijn, tenminste wat wij zo nu en dan meemaken en dan hebben we het niet over de Randstad maar over Leeuwarden. Via de procedure verlaging aanvangshuur kan de huurder dit binnen 6 maanden met terugwerkende kracht terug laten draaien maar waarom zou hij? Het is immers een win/win situatie voor zowel huurder (krijgt veel huurtoeslag) als verhuurder (vangt veel huur) maar de verliezer is het Rijk die onterecht teveel huurtoeslag betaalt. Ooit controleerde bij de toenmalige huursubsidie regeling het ministerie van VROM wél op de maximaal redelijke huur.

Zou dat in dit voorbeeld ook zijn gebeurd, dan kreeg de huurder weliswaar ook minder huurtoeslag, maar omdat boven de 414,02 euro huur de huurtoeslag voor 65% kostendekkend is en voor enkele groepen vanaf 592,55 of 635,05 nog voor 40% kostendekkend is, gaat de huurder er ondanks verlies van een deel van de huurtoeslag, toch nog wat op vooruit. (zie bijlage 1: schema huurtoeslag 2017)

Het opnieuw invoeren van controle op de huurhoogte bespaart enerzijds huurtoeslag maar kost anderzijds ook geld qua uitvoering. Wij hebben de indruk dat de meeste woningcorporaties geen huren vragen die hoger zijn dan de zgn. maximaal redelijke huur.

Samengevat: Ons idee zou dan ook zijn om bij een aanvraag huurtoeslag bij alle niet-corporatie woningen met een huur tot 710 euro (maximum huurgrens HT) te controleren op de huurhoogte in relatie tot de maximaal redelijke huur volgens het WWS en indien de huur hoger ligt, de aanvraag af te wijzen.

Het aantal woningzoekenden wat de woning kan huren neemt hierdoor fors af, wat de verhuurder zal dwingen zijn huur bij te stellen.

In de hoop dat de deelnemende partijen naar dit idee zouden willen kijken, teken ik,

Met vriendelijke groet,

(J. Bakker)

Secretaris vereniging PEL

Tekst brief goedgekeurd op vergadering Dagelijks Bestuur vereniging PEL vrijdag 12/5/2017

Bijlage: schema huurtoeslag 2017

