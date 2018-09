(tekst: ingezonden)

Geachte heer Bos,

Het is al weer bijna twee (2) maanden geleden, dat ik u een vraag stelde over het geamputeerde monument op Bij de Put. De zitbanken zijn verwijderd alsmede de gedichten van Anne Feddema. Een en ander moest gerestaureerd worden, zo werd gezegd. De amputatie vond plaats in februari 2018. We schrijven nu 14 september 2018, zeven (7) maanden later.

Culturele Hoofdstad LF2018 is bijna voorbij.

Honderden, zo niet duizenden, toeristen die naar onze stad kwamen, hebben zich verbaasd afgevraagd wat dit nu weer moest voorstellen, een ‘put’ met ‘treifene schoure’ en ‘goede schoure’ en een paar vage teksten op het ‘deksel’.

Is er een kans, dat het monument in zijn oorspronkelijk bedoelde staat terugkeert voor het einde van het jaar? En dat er dan een toelichtend bordje bij komt over het hoe en waarom?

Dat zou een ongekend snelle reactie van de afdeling Archeologie en Monumentenzorg van de gemeente zijn.

Groetnisz,

Harry M. Drent