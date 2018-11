Telefoon van mevrouw Wilma Bos van Landerum op Terschelling.

‘Ik zoek een gastgezin voor mijn 15-jarige zoon. Hij wil een opleiding volgen aan VeVa (opleiding tot korporaal bij landmacht, luchtmacht of marine) aan roc Friese Poort in Leeuwarden. Kan dat via u geregeld worden?’

Bel naar Wilma Bos: 0562-450463 of mail naar stoetie@live.nl