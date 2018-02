Een eettafel vol schaaltjes waaruit je met je vork heerlijkheden prikt vind ik altijd nog het summum, maar een enkele keer, als het buiten wat kouder is, wil ik ook nog weleens een 1-pansmaaltijd koken. Geen stamppot overigens. Stamppot eet ik maar 1 keer per winterseizoen en die keer is gelukkig al geweest. Ik houd niet van geprakt voer. Als ik dat wil eten, prak ik wel in mijn bord.

Stamppot is volgens mij het product van een luie kok of iemand die een hekel aan afwassen had. Een bord stamppot eet je als je haast hebt. Je hoeft het immers niet meer te kauwen; alleen naar binnen schuiven en door slikken. En dan nu maar een 1-pansgerecht met wat meer allure.

Benodigdheden:

1 eetlepel olijfolie

1 ui, in ringen gesneden

1 groene paprika, in dunne reepjes

2 tenen knoflook uit de knijper

1 blikje tomatenblokjes op sap

1 glas droge witte wijn

200 gram rijst

zout en peper

500 gram grote gepelde garnalen

200 gram doperwtjes

60 gram gevulde olijven

1 bosje peterselie

Bereidingswijze:

Verhit de olie in een pan met een dikke bodem en fruit hierin de paprika, ui en knoflook zacht. Voeg de blokjes tomaat en het sap toe. Giet de wijn er bij. Roer de rijst er door. Voeg een beetje peper en zout toe en doe een deksel op de pan. Laat alles een kwartiertje zachtjes koken tot de rijst bijna gaar is. Roer dan de doperwtjes door de rijst. Leg de gepelde garnalen er op. Doe het deksel op de pan en sudder alles nog ongeveer 5 minuten tot de rijst en de garnalen gaar zijn. Hak de olijven en de peterselie grof en roer deze voor het serveren door de rijst.

Klaas Kasma

