Kun je met iets smerigs iets lekkers makken? Soms wel! Het omgekeerde is helaas vaker het geval. Lekkere producten worden door onkunde of onverschilligheid gedegradeerd tot iets vies. Maar ingeval van ‘trassi’ is het eerste aan de hand. Trassi wordt gemaakt van in de zon gedroogde, gemalen, rauwe garnalen en zout. Dit wordt in stinkende blokjes geperst en verkocht.

Je moet de trassi dan zelf nog even roosteren boven een vlammetje. De geur die daar bij vrijkomt, zal je huis zo’n beetje onverkoopbaar maken. Daarom is veel trassi dat in de toko te koop is al in de trassifabriek geroosterd. Trassi Bakar staat er dan op het meurende blokje. Maar meegebakken en gekookt in curries en soepen maakt het van een lekker gerecht van een super gerecht.

Benodigdheden:

3 eetlepels zonnebloemolie

2 tomaten, in stukjes gesneden

1 stukje trassi

sap van 1 halve citroen

200 gram ananas, in kleine blokjes

2 eetlepels keukentamarinde

2 theelepels suiker

7.5 deciliter kippenbouillon

3 gehakte bosuitjes

20 grote gepelde gamba’s

1 rode peper, in ringetjes gesneden zonder de zaadjes

gehakte koriander

Bereidingswijze:

Fruit de tomaten 2 minuten in de olie. Voeg de trassi, het citroensap en de ananasblokjes toe. Roer alles door elkaar en doe de tamarinde en de suiker in de pan. Giet de bouillon er bij. Breng de soep aan de kook. Voeg de bosuitjes en de garnalen toe. Kook deze 2 minuten mee. Neem de pan van het vuur. Breng de soep eventueel verder op smaak met zout en peper. Roer tot slot gehakte koriander en peperringetjes door de soep.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma