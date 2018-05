Parkeeroverlast Huizum Oost

Geacht college en gemeenteraad,

Onlangs stuurde de Werkgroep Parkeeroverlast Nee! Uit de wijk Huizum Oost ons een brief inzake de parkeeroverlast die ze ervaren. De werkgroep staat voor de opdracht om met één of meerdere oplossingen te komen voor het woon/werk parkeerprobleem in de wijk en de daarmee samenhangende problematiek. In een drietal bijeenkomsten waarin men o.a. ook gesproken heeft met de gemeentelijke ambtelijke dienst kwam “ de invoering van een blauwe zone”. Als enige oplossing naar voren. Nu heeft de werkgroep ook begrepen dat in 2019 de Blauwe Zone vervangen gaat worden door “slimme parkeermeters”. Uiteraard is dat iets dat niet kan worden ingevoerd zonder besluitvorming door de gemeenteraad. En Verenigd Links vraagt zich nu af of deze informatie klopt, en welke van de raadsfracties kunnen instemmen met een dergelijke lastenverhoging voor burgers en bezoekers van Leeuwarden.

Met vriendelijke groet,

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links