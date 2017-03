(Tekst: persbericht)

LEEUWARDEN – Voetbalvereniging FVC zal aan het einde van dit seizoen meerdere jeugdspelers ‘leveren’ aan de twee Friese Betaald Voetbal Organisaties.

Het lijkt een traditie te worden nu ook dit seizoen jeugdspelers van FVC worden gescout en definitief aangenomen voor de jeugdteams van de Friese BVO’s. Het is zeker wel een unicum te noemen dat het deze keer minimaal drie spelers zijn die overgaan naar de twee clubs. Voor FVC natuurlijk wel een flinke aderlating, maar de club is natuurlijk ook zeer trots dat hun jeugdopleiding goede en gewilde spelers (op)levert.

De jongens in kwestie zijn natuurlijk verguld met hun definitieve selectie voor de jeugdteams van de BVO’s in Leeuwarden en Heerenveen. Mads Alma (JO11-1) zal naar Cambuur vertrekken en Julian Nicolai en Jesse Doetjes (beide JO11-2) gaan hun ‘voetbalcarrière’ voortzetten in en bij Heerenveen. De jongens hebben al zeer geruime tijd bij de voetbalscholen van de clubs getraind en zien uiteraard uit naar hun definitieve opwachting bij hun nieuwe club.

Hoofd Jeugdopleiding Rick Jansma meldt: “Wij als FVC zijn er trots op dat deze jeugdspelers vanuit onze opleiding de kans krijgen hun talenten op een hoger niveau bij Cambuur en Heerenveen te laten zien. Wij hopen dan ook dat ze gaan slagen bij deze clubs en wensen hun zeer veel succes. Het is duidelijk dat onze jeugdopleiding spelers goed en gedegen kan opleiden en vormen en nieuw jong aanstormend talent naar voren brengt. Het bewijst maar weer eens dat wij als FVC niet voor niets in de Top 200 van hoogstspelende amateurclubs van Nederland staan en daarvoor gaan vooral de complimenten naar onze trainers”.

Over FVC

De Friesche Voetbal Club is opgericht in 1919 en is gehuisvest op sportpark Wiarda in Leeuwarden. FVC is een familiare club met een professionele organisatie. De teams trainen twee keer per week en de selectie teams, die ondermeer divisie en hoofdklasse spelen, kunnen drie keer trainen. Door het POP-principe (Plezier, Opleiding en Ontwikkeling, Prestatie en in die volgorde) toe te passen weet de club goede resultaten te behalen. Een ander speerpunt is het streven om de eerste selectie te laten bestaan uit 80% eigen spelers. De eerste selectie speelt momenteel in de eerste klasse.