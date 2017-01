(tekst: persbericht)

Funky jazzvrouwen geven concert in Fire Café

Anders dan hun naam doet vermoeden, bestaat de funk- en fusionband Mr. Right alleen uit vrouwen. Zondagmiddag 5 februari staan ze op het podium van Fire Café in Leeuwarden, met zangeres Ineke Dijkstra als speciale gast. Het concert wordt georganiseerd door Friejam.

‘This is a man’s world, but it would be nothing without a woman or a girl’ is het motto van de Friese vrouwenband Mr. Right. De band zegt elke man van het podium te spelen. Mr. Right bestaat uit Marije Hoekstra (drums), Rosan Asmussen (bas), Elea Schoon (toetsen), Selena Brandsma Kuiper (trombone), Fokelien Looijenga (tenorsax) en Maaike Boonstra (trompet). Tijdens hun optreden in Fire Cafe worden ze bijgestaan door de talentvolle zangeres Ineke Dijkstra.

Ole Man Trouble verzorgt het voorprogramma. Geïnspireerd door James Brown, Tower of Power, de Becker Brothers en Otis schreven de mannen een eigen repertoire. Daarin klinken naar eigen zeggen ‘ervaring, wijsheden en stommiteiten’ door. Het concert begint om 15.00 uur.