(tekst: persbericht)

Friese artiesten blij met komst Frysk FM!

Sinds afgelopen maandag is Frysk FM begonnen met uitzenden in heel Friesland. Frysk FM zendt een muziekmix uit van Friese muziek afgewisseld met Engelse hits uit het heden en verleden. Daarnaast wordt de luisteraar op de hoogte gehouden van nieuws, weer en verkeer. De voice-over van het station is niemand minder dan Syb van der Ploeg.

Bekende Friese artiesten juichen de komst van Frysk FM toe!

Anneke Douma over de komst van Frysk FM “Fijn dat Frysk FM er is. Kunnen we jullie als Friese artiesten onze muziek laten horen!”. Piter Wilkens vervolgt ‘Hjir, yn ús provinsje mear artysten út eigen regio en mear Frysktalige muzyk op de radio? Dat is fansels. Frysk FM docht it! Griet Wiersma over het behoud van Friese muziek: “Us Fryske liêdsjes gean echt nea ferlen… Dêrom bin we tige bliid mei Frysk FM. Fryske ferskes foar jong en âld…en foar de Fryske taal is it in behâld!!”.

Het station voorziet daarmee in een behoefte. Directeur Nico Silvius: ‘We merkten bij Waterstad FM dat er veel vraag is naar Friese muziek. Met Frysk FM proberen we met een non-stop muziekmix in deze behoefte te voorzien”.

Frysk FM is een regionale commerciële radiozender en zendt uit vanuit Leeuwarden op 101.8 FM en vanuit Heerenveen op 97.3 FM. Daarnaast is Frysk FM te horen via DAB+ en haar eigen livestream op www.frysk.fm